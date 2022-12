Pavoletti salva il Cagliari: Liverani porta a casa i 3 punti

Dopo 8 partite, il Cagliari riesce a vincere una partita. Nella partita contro il fanalino di coda Perugia, Pavoletti sbroglia una situazione che si stava mettendo molto male per il Cagliari di Liverani, segnando al minuto 82′ il definitivo 3-2 per gli isolani. La partita si era messa benissimo per i sardi che al 27′ erano già sul 2-0 con le reti di Pavoletti e Lapadula ma le due reti del Perugia con Strizzolo al 29′ e Casasola al 54′ avevano rimesso in bilico la situazione. Solo la doppietta di Pavoletti nel finale ha dato i 3 punti alla squadra di Liverani.

Pavoletti salva Liverani: vittoria per il Cagliari

La partita contro il Perugia era di fondamentale importanza per il Cagliari e per Fabio Liverani. Dopo la serie di risultati deludenti, solo 5 punti nelle ultime 7, la panchina di Liverani era a forte rischio e serviva una vittoria. Vittoria arrivata dopo una partita molto combattuta ma nel complesso meritata dal Cagliari. A salvare Liverani è stato uno Leonardo Pavoletti, classe 1988, al Cagliari dal 2017, e uomo copertina dei sardi. Dopo la vittoria contro il Perugia, il Cagliari è attualmente al nono posto con 17 punti, in attesa degli altri match. L’allenatore dei sardi Liverani, nel frattempo, può tirare un sospiro di sollievo.