Cagliari: Mancosu e Rog puntano al Bari, le ultime novità

Il Cagliari vuole proseguire nella marcia di avvicinamento a quel secondo posto occupato attualmente dal Genoa. Non sarà una cosa semplice, questo gli uomini allenati da Claudio Ranieri lo sanno bene, ma nulla vieta di provarci. Le possibilità di errore però si sono ridutte al minimo per il Cagliari, e già dal prossimo turno contro il Bari si avrà un match importantissimo, quanto difficile.

Le ultime novità di formazione in casa Cagliari

Claudio Ranieri manderà in campo dal primo minuto contro il Bari Marco Mancosu e Marko Rog? Per i rossoblù si tratta più di una possibilità. La presenza di Mancosu da titolare contro il Benevento ha portato qualità e dato una vera e propria scossa soprattutto a livello di gioco. Mancosu sarebbe coadiuvato nella costruzione dal rientrante Rog, alla ricerca di una scossa dopo il turno di squalifica e il deludente impatto con la prima gara da titolare dopo l’infortunio. Due autentici pezzi da novanta a disposizione di Ranieri in vista della partita contro il Bari che che sembra pronta a regalare scintille.