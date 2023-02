L’avventura di Fabio Cannavaro al Benevento, e la sua prima panchina in un campionato italiano, è stata molto deludente. I sanniti sono attualmente penultimi nel campionato di Serie B e a inizio campionato partivano come favoriti e ora sono infognati nella lotta per la retrocessione. La sconfitta del Benevento contro il Venezia è costata cara a Cannavaro e la società campana ha già annunciato il sostituto: sarà Stellone.

Stellone al Benevento: l’era Cannavaro è alle spalle

Tramite una nota, la società ieri ha comunicato l’esonero di Cannavaro: “Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera.” A prendere il suo posto sulla panchina del Benevento sarà Stellone, già nella città sannita e pronto a dirigere le sessioni di allenamento. Per Cannavaro si chiude nel peggiore dei modi la sua prima esperienza in Italia, dopo quella in Cina, che gli aveva portato trofei e soddisfazioni.