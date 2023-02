Modena-Cagliari da rigiocare? Ecco cosa può succedere

La partita fra Modena e Cagliari potrebbe essere rigiocata a causa di un errore arbitrale. La squadra di Ranieri era uscita sconfitta per 0-2 e ora potrebbe sperare di giocarla nuovamente. La partita giocata il 3 febbraio e i gol di Diaw e Bonfanti avevano garantito al Modena tre punti fondamentali per sperare nei play-off, distanti attualmente solo due punti. La partita potrebbe essere rigiocata a causa di una mancata espulsione e ora il Giudice Sportivo sta valutando sul da farsi.

Modena-Cagliari si rigioca?

Al minuto 88′ della partita fra Modena e Cagliari a seguito del secondo cartellino giallo a Zappa l’arbitro non ha estratto il rosso nei confronti del calciatore del Cagliari. Gli isolani sono attualmente noni con 32 punti, uno in più rispetto a quelli del Modena, decimo a parimerito con il Pisa. Ranieri aveva commentato così l’arbitraggio il giorno dopo della partita: “Credo che l’arbitro abbia sbagliato sull’episodio di Rog, stavamo andando via in contropiede, semmai il fallo lo abbiamo subito. Così come il direttore di gara ha commesso degli errori all’inizio su alcuni falli, per fortuna nessuno si è fatto male: sbagliando quello è poi andato in confusione. È giovane, una serata no ci può stare. Io comunque devo giudicare i miei ragazzi e sono orgoglioso di loro, come ho detto ora nello spogliatoio: in difficoltà, in inferiorità numerica, contro una squadra ben organizzata, hanno dato tutto, fatto tutto quello che dovevano fare. Per me questo è importante.”