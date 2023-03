Cagliari: le condizioni del capitano in vista del Brescia, sarà schierato da Ranieri?

Il Cagliari, archiviato il pareggio interno contro il Genoa del turno infrasettimanale, si rituffa a testa bassa in campionato. L’avversario di turno sarà il Brescia. Qualche dubbio di formazione per Ranieri, anche per quanto riguarda la situazione infortunati.

Punto della situazione in casa Cagliari

In casa Cagliari a tenere banco è la situazione Marko Rog, autentico faro del centrocampo e del gioco sardo. Marko Rog, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo solo 12′ minuti contro il Genoa a causa di un problema fisico che non gli ha permesso di proseguire la gara. Come spiegato dallo stesso Ranieri nel post partita, il centrocampista ha sentito indurirsi il polpaccio. Rog nella giornata di ieri è rimasto a riposo e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno per capire se sarà disponibile già domenica a Brescia, anche se sembra un’ipotesi remota al momento. Si va dunque verso un Cagliari senza il suo centrocampista principe.