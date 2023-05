Il Cagliari di Claudio Ranieri è pronto per affrontare i playoff di Serie B, dove uscirà l’ultima squadra promossa in Serie A. La squadra sarda ha tutte le potenzialità per potersi giocare la promozione indiretta fino in fondo. La forza della squadra è anche nella sua rosa, che però dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori fino a fine stagione. Filippo Falco ha concluso anzitempo la sua stagione e, forse, la sua avventura col Cagliari. Il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita, ma il giocatore non sarà a disposizione di Ranieri.

Le condizioni di Nandez

Notizia meno brutta della precedente, riguarda Nandez, giocatore fondamentale per fare la differenza a livello qualitativo per il Cagliari. Si è allenato a parte Nahitan Nandez, che deve smaltire la contusione al ginocchio destro rimediata a Perugia. Infortunio che non dovrebbe toglierlo dal campo per troppo tempo, i tifosi possono stare tranquilli.