Genoa, avanti tutta con Gilardino! Rinnovo in arrivo?

Le strade del Genoa e di Alberto Gilardino proseguiranno insieme anche la prossima stagione in Serie A. Dopo la cavalcata trionfale culminata con la promozione, il tecnico subentrato a stagione in corso all’esonerato Blessin, verranno affidate le chiavi della squadra. Come è giusto che sia, per un mister che è stato in grado di riportare fiducia e serenità in uno spogliatoio che aveva le crepe della retrocessione dell’anno precedente.

Gilardino-Genoa avanti insieme

Gilardino-Genoa avanti tutta. Come riportato dal Corriere della Sera, nei prossimi giorni la dirigenza rossoblù e il tecnico si siederanno ad un tavolo per discutere il rinnovo e per impostare il lavoro tecnico nel medio e lungo termino. Già si è vociferato un possibile acquisto nel prossimo calciomercato per il Genoa. Il primo nome accostato alla squadra di Gilardino si è trattato di Andrea Belotti, giocatore di categoria e probabilmente (salvo ripensamenti o prestazioni montare del giocatore in questo finale di stagione) in uscita dalla Roma.