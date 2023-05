Il Cagliari di Claudio Ranieri si appresta ad affrontare l’insidia Perugia. Una partita da non fallire e da affrontare con la consapevolezza di essere una squadra superiore, mentalità che unità alla “fame” di vittoria, dovrà contraddistinguere il Cagliari da adesso in tutti i playoff in arrivo. Importante arrivare in classifica il più in alto possibile, proprio in ottica post-season. Il mister sardo è alle prese con due situazioni al limite del recupero fisico, quella di Mancosu e di Pavoletti. Il primo dovrebbe stare ancora a riposo, mentre per il secondo sarà panchina, in attesa di un suo impiego a gara in corso.

Le scelte di Ranieri

Ranieri potrebbe presentare un Cagliari versione 3-5-2, in attesa che recuperi la piena forma Marco Mancosu, destinato inizialmente alla panchina come Pavoletti. Si potrebbe ipotizzare in modo importante questa formazione: Radunovic in porta; Deiola centrale di difesa, spalleggiato da Altare e Obert; Zappa e Azzi esterni di centrocampo, con Nandez, Makoumbou e Lella in mezzo; Luvumbo e Lapadula in avanti.