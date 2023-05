Serie B, dove vedere Perugia-Benevento: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Ultima giornata del campionato di Serie B, ecco dove vedere Perugia-Benevento in diretta tv e streaming live. Gara decisiva per gli umbri che tentano disperatamente di evitare la retrocessione diretta in Serie C. Verdetto che invece è già toccato ai campani.

Con il Benevento già retrocesso in Serie C direttamente la gara assume un valore altissimo soltanto per il Perugia. Gli umbri dovranno assolutamente vincere e poi sperare nei risultati degli altri campi. Servirebbe una sconfitta del Brescia a Palermo per far si che le due squadre possano chiudere il campionato a pari punti. A quel punto il Perugia potrebbe disputare il playout per la miglior differenza reti nelle sfide contro i lombardi. Paradossalmente il Brescia avrebbe ancora una remotissima possibilità di salvezza diretta pur rischiando fortemente la retrocessione.

Dove vedere Perugia-Benevento: umbri aggrappati alla speranza

Perugia-Benevento si giocherà venerdi 19 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio Renato Curi del capoluogo umbro. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. La gara sarà visibile in streaming anche su DAZN, scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Benevento-Perugia 0-1, le immagini della gara d’andata