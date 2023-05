Serie B, dove vedere Pisa-Spal: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Ultima giornata del campionato nazionale di Serie B, ecco dove vedere Pisa-Spal in diretta tv e streaming. Nerazzurri toscani aggrappati alla speranza di poter disputare i playoff, nonostante la pesante crisi tecnica nella quale sono incappati nell’ultima parte di stagione.

Situazione totalmente ingarbugliata quella che deciderà gli ultimi due posti disponibili per il playoff di Serie B. Con 7 squadre ancora coinvolte nella lotta e con il Pisa che è una di queste. I toscani però non vincono da due mesi e hanno dilapidato un vantaggio enorme che aveva anche portato a pensare che si potesse addirittura tentare l’assalto alla promozione diretta. Servirà battere la Spal già retrocessa e attendere risultati positivi dagli altri campi.

Dove vedere Pisa-Spal in diretta tv e streaming

Pisa-Spal si giocherà venerdi 19 maggio 2023 alle ore 20:30 presso l’Arena Garibaldi di Pisa. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 252 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. La gara sarà visibile in streaming anche su DAZN, scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Tutta la Serie BKT è su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva ora.

Spal-Pisa 0-1, le immagini della gara d’andata