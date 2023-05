Serie B, le probabili formazioni di Palermo-Spal: le scelte di Corini e Oddo

Va in scena la giornata di campionato di serie B numero 36, ecco le probabili formazioni di Palermo-Spal scelte dai due tecnici Corini e Oddo. I due ex calciatori accomunati da un’ottima carriera sono entrambi adesso tecnici di comprovato valore.

Il Palermo è reduce da tre soli punti nelle ultime 5 gare ed è scivolato all’undicesimo posto in classifica. Fa parte di un gruppone di 8 squadre racchiuse in appena tre punti che molto presumibilmente si giocheranno gli ultimi due posti dei playoff (il Cagliari 6° e impegnato a Perugia dovrebbe essere già abbastanza certo della propria partecipazione). La Spal invece è in un periodo di forma veramente ottimo. Viene da ben 6 risultati positivi consecutivi, anche se questi hanno fruttato soltanto 8 punti in virtù di una sola vittoria e 5 pareggi. I ferraresi hanno bisogno di un successo per tenere accese fino all’ultima giornata le speranze di una salvezza che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

Le probabili formazioni di Palermo-Spal: Nainggolan guida i suoi

QUI PALERMO: Corini non rinuncia al suo 3-5-2 e lancia Verre come interno di centrocampo con il compito di inserirsi nelle maglie avversarie e imbeccare la coppia d’attacco. Sarà Tutino che affiancherà bomber Brunori per cercare la via del gol e soprattutto il ritorno alla vittoria.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli, Mateju, Nedelcerau, Marconi; Buttero, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

allenatore: Eugenio Corini

QUI SPAL: Massimo Oddo chiama a raccolta i suoi e si prepara ad affrontare la trasferta siciliana senza paura e soprattutto senza rinunciare ad uno spirito offensivo. Sarà ancora il Ninja Nainggolan a guidare la squadra dalla trequarti e dai suoi piedi ci si aspetta le giocate in grado di innescare il duo La Mantia-Moncini per continuare a sperare nella salvezza.

SPAL (3-4-1-2): Alfonso, Dickmann, Arena, Dalle Mura; Tripaldelli, Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; La Mantia, Moncini.

allenatore: Massimo Oddo

