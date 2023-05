Serie B, Perugia-Cagliari dove vederla in diretta tv e streaming. Sky, DAZN o Helbiz?

Perugia-Cagliari anticipo della giornata numero 36 del campionato di Serie B, ecco dove vederla in diretta tv e streaming live. Castori sfida Ranieri in un confronto tra due dei tecnici più esperti di tutto il panorama calcistico italiano.

Il Perugia è terzultimo in classifica con 36 punti ottenuti in 35 partite e cercherà disperatamente un risultato positivo che possa ricondurla fuori dalla zona retrocessione diretta. Il Cagliari invece con 51 punti nello stesso numero di partite occupa la 6^ posizione in graduatoria ed è ad un passo dalla conquista di un posto nei playoff per la promozione in Serie A.

Perugia-Cagliari, le probabili formazioni del match

La partita Perugia-Cagliari si giocherà venerdi 5 maggio alle ore 20:30 allo stadio Renato Curi di Perugia. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione sui vari dispositivi mobili.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Cagliari-Perugia 3-2, le immagini della gara d’andata