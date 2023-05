Serie B, le probabili formazioni di Perugia-Cagliari: le scelte dei due tecnici

Ecco le probabili formazioni di Perugia-Cagliari gara valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B. La sfida si disputerà venerdi 5 maggio alle ore 20:30 allo Stadio Renato Curi di Perugia e si preannuncia molto intensa e combattuta.

Il Perugia dopo due pareggi consecutivi cerca una vittoria per uscire dalla situazione disperata di classifica in cui si trova. Gli umbri sono terzultimi e al momento retrocessi in Serie C. Un terzetto di squadre (Brescia, Cosenza, Cittadella) si trova distante appena due punti e quindi la questione salvezza è tutt’altro che decisa. Il cagliari ha invece 5 punti di vantaggio a 3 giornate dalla conclusione sull’ultima piazza disponibile per i playoff. Sembra praticamente fatta per i ragazzi di Claudio Ranieri che si candidano ad un ruolo da protagonisti nella lotta alla Serie A.

Perugia-Cagliari, le probabili formazioni: pochi i dubbi dei due tecnici

QUI PERUGIA: Castori andrà avanti con il suo 3-5-2 e si porta dietro il dubbio Capezzi. Non è certa la presenza del centrocampista e in quella porzione di campo potrebbe essere proposto Iannoni. Ballottaggio Lisi-Cancellieri con il primo in netto vantaggio.

PERUGIA (3-5-2): Furlan, Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Kouan, Santoro, Lisi; Di Carmine, Matos.

allenatore: Fabrizio Castori

QUI CAGLIARI: Ranieri conferma il collaudato 4-4-2 e va alla ricerca di un successo che porterebbe praticamente il Cagliari ai playoff. Dubbio Altare-Goldaniga al centro della difesa con il giovane che dovrebbe essere preferito all’esperto centrale di difesa. In attacca il ballottaggio tra Luvumbo e Prelec dovrebbe risolversi a favore del primo.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic, Zappa, Altare, Obert, Barreca; Nandez, Makoumbou, Deiola, Azzi; Lapadula, Luvumbo.

allenatore: Claudio Ranieri

Cagliari-Perugia 3-2, le immagini del match d’andata