Il Cagliari dopo il soffertissimo pareggio di ieri contro il Parma, è ufficialmente approdato alla finale playoff contro il Bari. Era questo l’obiettivo degli uomini di Ranieri da metà seconda parte di stagione in poi, visto che la promozione diretta non era più possibile. E allora si giocherà tutto in 180 minuti, che potrebbero riportare il Cagliari in Serie A solamente dopo una stagione.

Il regolamento della finale playoff

Cagliari e Bari sono le due finaliste dei playoff Serie B. Una tra rossoblù e biancorossi raggiungerà Frosinone e Genoa in Serie A. Facciamo chiarezza sul regolamento in vista della finale. L’andata verrà disputata giovedì 8 giugno a Cagliari, mentre il ritorno in casa della miglior piazzata in classifica, dunque il Bari, domenica 11 giugno. Verrà promossa in Serie A chi otterrà il punteggio favorevole nel doppio confronto, sommando i gol dei match di andata e ritorno. Qualora il punteggio totale risultasse di parità verrebbe promossa la miglior posizionata in classifica senza l’ausilio di supplementari e rigori.