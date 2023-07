Amichevoli Sampdoria estate 2023: calendario, date e orario delle partite in programma

La Sampdoria riparte dalla serie B e da una serie di amichevoli in questa estate 2023 che deve assolutamente segnare la rinascita dei blucerchiati dopo un'ultima stagione disastrosa. Va in archivio la gestione Ferrero che non ha saputo scongiurare la discesa in cadetteria. Arriva a guidare i blucerchiati Andrea Pirlo e già questo basta ed avanza per accendere gli entusiasmi dei tantissimi tifosi doriani.

AMICHEVOLI SAMPDORIA ESTATE 2023, IL CALENDARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA. C'è da voltare subito pagina dopo l'ultima, disastrosa, stagione di serie A. Una retrocessione netta e senza appello alla quale non ha saputo porre rimedio neppure la cura Stankovic. Adesso si cambia con Andrea Pirlo in panchina a ridare fiducia ed entusiasmo ad un ambiente devastato dai pessimi risultati sportivi e avvilito da una gestione societaria discutibile e negativa.

Ritiro Sampdoria 2023, ecco quando avrà inizio

La Sampdoria si ritroverà agli ordini di mister Andrea Pirlo il giorno 12 luglio 2023 e resterà a Livigno (Sondrio) fino al 23 luglio. In questi primi undici giorni di lavoro si cercherà di iniziare ad amalgamare un contesto tattico che al momento è difficilmente ipotizzabile. Molti infatti sono i calciatori blucerchiati inseriti in trattative di mercato sia in entrata che in uscita. La seconda parte della preparazione poi proseguirà all'interno del centro sportivo doriano a Genova. Tutti i ritiri delle squadre di Serie B sono già stati comunicati.

Per Livigno si tratterà della prima volta con una squadra professionistica maschile dopo aver ospitato il Milan femminile e la primavera del Monza.

Amichevoli Sampdoria estate 2023, data e luogo delle partite

Dopo aver annunciato data e luogo del ritiro estivo e aver iniziato a mettere a punto lo stass per la stagione 2023/2024, la Sampdoria sta lentamente completando anche la lista delle gare amichevoli da disputare in vista dell'inizio della stagione. Ecco nel dettaglio tutti gli impegni estivi dei ragazzi di Pirlo: