I ritiri estivi della Serie B: luoghi e date di tutte le squadre

Il campionato di Serie B 2023/2024 rischia di innescare un tormentone estivo su quelle che saranno le squadre partecipanti eppure i ritiri estivi di tutti i team sono alle porte cosi come la ripresa delle attività agonistiche. In attesa di scoprire quale sarà la sorte di alcune squadre coinvolte nella disputa sulla partecipazione al torneo, in tanti stanno già organizzando la prossima stagione calcistica.

Tra i ritiri estivi della Serie B c'è grandissima attesa per alcune squadre che di questa categoria non sono proprio delle frequentatrici abituali. Una di queste è la nuova Sampdoria del post Ferrero che vedrà sulla propria panchina l'ex Juventus e già campione del mondo Andrea Pirlo. Il tecnico è reduce da un'esperienza formativa ma non fortunatissima in Turchia dopo quella invece positiva sulla "delicatissima" panchina bianconera.

Grande attesa anche per le retrocesse Spezia e Cremonese ma anche per il nuovo Pisa targato Aquilani e per il Palermo di Corini o il Parma di Buffon. Tutte squadre che saranno protagoniste per la promozione in Serie A.

I ritiri estivi di tutte le squadre della Serie B

Ascoli: dal 16 al 29 luglio a Cascia (Perugia)

Bari: dal 14 al 28 luglio a Roccaraso (L’Aquila)

Catanzaro: dal 16 al 30 luglio a Cascia (Perugia)

Cittadella: dal 23 luglio al 5 agosto a Lavarone (Trento)

Como: dal 13 al 28 luglio a Bormio (Sondrio)

Cosenza: dal 16 al 31 luglio ad Assisi (Perugia)

Cremonese: dal 15 al 29 luglio a Pejo (Trento)

FeralpiSalò: dall’8 luglio al 4 agosto a Storo (Trento) e Darfo Boario Terme (Brescia)

Lecco: da definire

Modena: dal 26 luglio al 4 agosto a Dimaro (Trento)

Palermo: dal 9 luglio al 4 agosto a Pinzolo e Ronzone (Trento)

Parma: dal 24 luglio al 2 agosto a Valles (Bolzano)

Pisa: dal 12 al 28 luglio a Rovetta (Bergamo)

Reggiana: dal 9 al 29 luglio a Toano (Reggio Emilia)

Reggina: da definire

Sampdoria: dal 13 al 29 luglio a Livigno (Sondrio)

Spezia: dal 10 al 28 luglio a Santa Cristina Valgardena (Bolzano)

Sudtirol: dal 12 al 21 luglio a Ridanna (Bolzano)

Ternana: dal 16 al 31 luglio a Cascia (Perugia)

Venezia: dal 10 al 24 luglio a Falcade (Belluno)

In attesa di comprendere la situazione di Reggina e Lecco, restano alla finestra il Brescia, Il Perugia e il Foggia che sperano ancora nel ripescaggio.