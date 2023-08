Cremonese-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie B

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match della seconda giornata del campionato cadetto tra Cremonese-Bari, che si disputerà allo stadio "Giovanni Zini", sabato 26 agosto alle ore 20.30. Arbitrerà la sfida Alessandro Prontera della sezione A.I.A. di Bologna.

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio "Giovanni Zini" si disputerà il match Cremonese-Bari, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B; nel turno d'esordio le due squadre hanno pareggiato a reti bianche in casa, rispettivamente contro Catanzaro e Palermo.

Sono quattordici i precedenti in terra lombarda con bilancio in perfetta parità: tre vittorie ciascuno e otto pareggi; l'arbitro della sfida sarà Alessandro Prontera della sezione A.I.A. di Bologna.

Dove vedere Cremonese-Bari in tv e streaming

La sfida tra Cremonese-Bari sarà visibile su Sky Sport: per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

La sfida dello "Zini" si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN; per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.