Ascoli-Palermo diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie B

Ascoli-Palermo è valevole per la giornata numero cinque del campionato nazionale di Serie B. Scopriamo dove vedere l'importante match tra i bianconeri marchigiani e i rosanero siciliani. Una sfida che al momento sembra essere già molto delicata per un Ascoli un pò in ritardo

Ascoli-Palermo si giocherà sabato 16 settembre alle ore 14:00 presso lo Stadio Del Duca di Ascoli. La gara è valevole per la giornata di campionato numero 5, anche se per il Palermo di mister Corini si tratta del quarto impegno avendo ancora da recuperare la gara contro il Brescia. Incontro programmato successivamente alla sentenza che ha riammesso in Serie B oltre alle "rondinelle bresciane" anche il Lecco.

Le due squadre arrivano a questo impegno con morale e posizione in classifica differenti. Il Palermo naviga in mezzo alle critiche dei propri tifosi ma raccoglie punti e consenso. Due vittorie e un pareggio che lasciano ben sperare sul ruolo dei rosanero in questo campionato. L'Ascoli invece arriva da tre sconfitte su quattro gare che hanno già acceso più di un campanello d'allarme.

Probabili formazioni

ASCOLI(4-3-2-1): Viviano, Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane, Masini, Gnahore’, Caligara, Manzara, Rodriguez, Mendes.

All. Viali

PALERMO(4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio, Henderson, Stulac, Segre, Insigne, Brunori, Di Mariano.

All. Corini

Dove vedere Ascoli-Palermo in tv e streaming

Ascoli-Palermo si giocherà sabato 16 settembre alle ore 14:00 presso lo Stadio Del Duca di Ascoli. Sarà possibile seguire l'incontro su uno dei canali di Sky Sport e Sky Calcio. La gara sarà trasmessa anche in streaming attraverso l'App Sky Go scaricabile da tutti gli abbonati su un qualsiasi dispositivo mobile.

Questo match è disponibile in streaming anche su DAZN scaricando l'apposita App.

Ascoli-Palermo 1-2: lo scorso anno show di Brunori