Bari, Aramu subito titolare? Scioglie il dubbio Mignani. Il numero di maglia è...

Il Bari in questo campionato di Serie B ha la seria intenzione di tornare a giocarsi la promozione fino all'ultimo, come è successo lo scorso anno. Mister Mignani ha un giocatore in più in rosa che può fare la differenza, anche sui calci piazzati, quel Mattia Aramu tanto corteggiato e poi ottenuto sul gong del calciomercato estivo.

Aramu sceglie il numero di maglia

Sarà una gara importante quella che vedrà il Bari opposto alla Ternana in trasferta. Importante perchè come insegna la stagione scorsa, rimanere agganciati alle prime posizioni fin da subito è un vantaggio psicologico non da poco conto. Magnani nella conferenza stampa della vigilia contro la Ternana si è detto soddisfatto del calciomercato e della gestione post-infortunio Menez. Propio al suo posto è arrivato Aramu che potrebbe anche partire dall'inizio nella gara di domani. Indisponibili per la gara di domani Di Cesare, al pari di Diaw, come riporta tuttobari.com. Aramu, ultimo grande acquisto del Bari ha scelto il suo numero di maglia, che sarà il 49.