Sampdoria-Cittadella probabili formazioni: Pirlo deve sbloccare Borini

Sampdoria-Cittadella probabili formazioni della sfida del Luigi Ferraris di Genova. Una gara che diventa già fondamentale per i blucerchiati che devono ancora prendere il giusto ritmo in questa Serie B. Pirlo attende i gol del suo bomber Fabio Borini

Sampdoria-Cittadella probabili formazioni della sfida che le due squadre giocheranno lunedi 18 settembre alle ore 20:45 nel posticipo della Serie B. Una sfida che per gli uomini di Andrea Pirlo risulta essere già un test fondamentale per il proseguo del campionato. La Samp ha infatti iniziato la stagione con il freno a mano tirato vincendo soltanto una delle quattro gare disputate e rischiando di veder già fuggire le pretendenti alla promozione diretta in Serie A.

Il Cittadella arriva a Genova forte del ruolo di non favorita. I veneti con 5 punti in quattro gare stanno ampiamente rispettando le aspettative di inizio stagione e non partono certo battuti contro i blucerchiati.

Sampdoria-Cittadella probabili formazioni: Barreca rientra dal 1° minuto?

Andrea Pirlo continuerà con il 4-3-3 come modulo di partenza. In mediana la sorpresa dovrebbe essere il nuovo acquisto Kazami che agirà come mezzala del centrocampo a tre blucerchiato. Possibile il rientro dal primo minuto di Barreca nella linea a quattro. Depaoli dovrebbe essere schierato nel tridente per garantire maggiore copertura in fase difensiva e permettere a Borini (in foto con Di Marco e Pessina ai tempi di Verona) di agire più a ridosso di La Gumina.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Ghilardi, Barreca; Kazami, Ricci, Verre; Depaoli, La Gumina, Borini.

All. Pirlo

Mister Gorini sembra intenzionato a dare fiducia e continuità all'undici che ha pareggiato a reti bianche contro il venezia nell'ultima gara di campionato. Due dubbi per il tecnico veneto sono i ballottaggi Cassandro-Carriero per il ruolo di terzino destro e Pavan-Varela in mediana.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (Carriero), Del Fabro, Frare, Donnarumma; Branca, Pavan (Varela), Vita; Antonucci; Asencio, Baldini.

All. Gorini