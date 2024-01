Como-Ascoli, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Como-Ascoli si giocherà sabato 27 gennaio alle 14 al Sinigaglia per la 22a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Lariani a caccia del Parma, Picchio a caccia di punti per non sprofondare

Como-Ascoli, dove vederla? Sabato 27 gennaio, alle ore 14, si disputerà la partita Como-Ascoli, valida per la 22a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Osian Roberts e Fabrizio Castori si affronteranno allo stadio Giuseppe Sinigaglia per dare la caccia a punti importanti per i rispettivi e opposti obiettivi di classifica.

Promosso in Serie A e retrocesso in Serie C. Direttamente. Sarebbe questo il destino di Como ed Ascoli qualora il campionato fosse finito nello scorso weekend. I lariani sono infatti secondi, a -5 dal Parma capolista, mentre all’Ascoli non è bastato il terzo risultato utile consecutivo, il pareggio interno in rimonta contro il Bari, per evitare il sorpasso della Ternana, che ha lasciato solo il Picchio al terz’ultimo posto. La situazione, imprevedibile ad inizio stagione, si è via via complicata e il cambio di allenatore con Castori subentrato a Viali non ha ancora portato un cambio di marcia. In verità l’Ascoli ha perso solo una delle ultime cinque partite e negli ultimi 270 minuti ha fermato Cittadella, Parma e Bari, ma ora serve un’altra impresa in casa della quarta miglior squadra del campionato per rendimento casalingo. Il Como (13 punti nelle ultime cinque gare al Sinigaglia) sembra soffrire soprattutto se attaccato. Un messaggio che Castori proverà a raccogliere…

Como-Ascoli: i precedenti

Como e Ascoli si sono affrontate in 20 occasioni in terra lariana tra campionati di Serie A, B, C e Coppa Italia. Il bilancio è favorevole agli ospiti, usciti vittoriosi per 10 volte, contro i sei successi del Como. Quattro i pareggi, tra i quali quello dell’ultima sfida, l’1-1 del 22 aprile 2023, con botta e risposta tutto su rigore tra Federico Dionisi e Alberto Cerri, la cui trasformazione in pieno recupero evitò al Como il secondo ko consecutivo in casa contro il Picchio, già passato al Sinigaglia nella stagione precedente per 1-0: anche in quell’occasione andò in gol Dionisi. Negli ultimi 30 anni si contano solo altre due sfide in Serie B, con altrettante vittorie del Como: 3-1 il 30 aprile ’95 e 2-1 il 15 febbraio 2004. In archivio anche sette sfide in Serie A, tra il 1975 e il 1988, con bilancio di due vittorie per parte e tre pareggi.

Dove vedere Como-Ascoli in tv e streaming

Il match Como-Ascoli sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, al canale 254 decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Como-Ascoli, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Abildgaard, Bellemo; Blanco, Da Cunha, Cutrone; Gabrielloni. All.: O. Roberts.

ASCOLI (4-4-2): Viviano; Vaisanen, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane, Celia; Mendes, Rodriguez. All.: F. Castori.