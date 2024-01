Cremonese-Brescia, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Cremonese-Brescia si giocherà sabato 27 gennaio alle 14 al Giovanni Zini per la 22a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Il derby lombardo mette di fronte due squadre in salute: in palio punti per sognare la Serie A

Cremonese-Brescia, dove vederla? Sabato 27 gennaio, alle ore 14, si disputerà la partita Cremonese-Brescia, valida per la 22a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Giovanni Stroppa e Rolando Maran si affronteranno allo stadio Giovanni Zini dando vita ad una delle sfide storiche del torneo cadetto oltre che a un derby molto sentito.

Concludere la stagione con lo stesso esito, una retrocessione, in due campionati diversi, ma ritrovarsi pochi mesi dopo nello stesso torneo e non troppo distanti in classifica. Questo lo strano destino di Cremonese e Brescia. Il match si disputa appena due mesi e mezzo dopo la gara d’andata vinta 3-0 dai grigiorossi, interregno tra l’esonero di Gastaldello e l’arrivo di Maran, con in panchina il tecnico della Primavera del Brescia Luca Belingheri, ex Cremonese. Pensando che da quel 12 novembre le Rondinelle hanno perso solo contro il Parma non è così strano che Cremonese (3a) e Brescia (8°) siano separate da soli nove punti. Del resto nelle ultime otto partite il passo è simile: 16 punti la Cremonese, 15 il Brescia, ma i grigiorossi allo Zini sono reduci da cinque vittorie consecutive con 10 gol realizzati e nessuno subito.

Cremonese-Brescia: i precedenti

La sfida tra Cremonese e Brescia si rinnova per la 53a volta, considerando campionato e Coppa Italia. Le Rondinelle sono in vantaggio nel computo complessivo: 21 vittorie contro 12 e 19 pareggi. Il bilancio delle sfide giocate allo Zini è invece in parità: otto successi per parte con dieci pareggi. Il Brescia, tuttavia, non passa a Cremona dal 6 aprile ’97 (1-0 con gol di Mino Bizzarri). La sfida del 21 febbraio 1999 e vinta 2-1 dal Brescia in rimonta con gol di Collauto, Adani e, in pieno recupero, di Dario Hubner, fu infatti giocata sul neutro di Reggio Emilia per la squalifica dello Zini. L’ultimo successo grigiorosso risale alla stagione 2021-’22, quella del ritorno in A dopo 26 anni: 2-1 il 5 marzo 2022 con reti di Gaetano e Di Carmine in rimonta dopo il gol di Cistana. L’ultimo pareggio è il 2-2 dell’8 dicembre 2020, sempre in Serie B.

Dove vedere Cremonese-Brescia in tv e streaming

Il match Cremonese-Brescia sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, al canale 253 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Cremonese-Brescia, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-1-1): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez; Coda. All.: G. Stroppa.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli, Jallow; Galazzi, Bjarnason; Moncini. All.: R. Maran.