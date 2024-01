Feralpisalò-Catanzaro, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Feralpisalò-Catanzaro si giocherà sabato 20 gennaio alle 14 al Garilli di Piacenza per la prima di ritorno. Di fronte ultima e sesta della classe, reduci da risultati opposti nel turno d'esordio del 2024. I gardenesi non possono più concedersi passi falsi per non staccarsi dalla zona salvezza

Feralpisalò-Catanzaro, dove vederla? Sabato 20 gennaio, alle ore 14, si disputerà la partita Feralpisalò-Catanzaro, valida per la 21a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Zaffaroni e Vincenzo Vivarini si affronteranno allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza per la seconda giornata del girone di ritorno, dando vita ad un classico testacoda.

Il Catanzaro ha inaugurato il girone di ritorno della Serie B dando vita allo spettacolare anticipo della prima di ritorno contro il Lecco, vinto 5-3. Un successo prezioso per la squadra di Vivarini, che aveva chiuso il 2023 con tre sconfitte consecutive. Ora l’obiettivo è tornare a fare punti in campo esterno, dove i calabresi sono reduci da due ko senza gol all’attivo. In casa Feralpi il ko contro il Sudtirol ha macchiato i segni di ripresa con cui si era chiuso il 2023 (sette punti ottenuti nelle ultime tre partite prima della sosta). Tutto è ancora aperto anche in zona retrocessione, ma per continuare a sperare la squadra di Zaffaroni dovrà mettere in fila una serie di risultati, e soprattutto di vittorie, oltre che affidarsi al mercato. I gardenesi hanno il peggior score casalingo del campionato: 9 punti come la Spal e secondo peggior attacco, dopo i liguri, con appena otto reti messe a segno.

Feralpisalò-Catanzaro, i precedenti

Il confronto del Garilli sarà il quinto in totale tra Feralpisalò e Catanzaro, il secondo in “casa” dei lombardi. Oltre che nel match d’andata al Ceravolo, vinto 3-0 dai calabresi lo scorso 21 ottobre grazie ai gol di Vandeputte e Biasci e all’autorete di Bacchetti, le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno nella Supercoppa di Serie C, in un’unica partita in terra calabrese, con il Catanzaro vittorioso 2-1 il 29 aprile 2023. Le prime due sfide risalgono invece ai playoff della Serie C 2018-’19: nei quarti di finale successo della Feralpi per 1-0 nel match d’andata giocato il 19 maggio 2019 grazie a un gol di Maiorino, mentre al Ceravolo finì 2-2 tre giorni più tardi. I gardenesi si sarebbero poi fermati in semifinale contro la Triestina. Del tutto inedito invece il confronto tra i due allenatori, alla prima sfida ufficiale, dal momento che sulla panchina dei gardenesi nel match d’andata era seduto Stefano Vecchi.

L'arbitro di Feralpisalò-Catanzaro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Niccolò Pagliardini di Arezzo. Il quarto ufficiale sarà Roland Andeng di Cuneo. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Luca Zufferli di Udine.

Dove vedere Feralpisalò-Catanzaro in tv e streaming

Il match Feralpisalò-Catanzaro sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 14 su Sky Sport, al canale 254 del decoder, oltre che su Sky Sport, canale 255. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Feralpisalò-Catanzaro, le probabili formazioni

FERALPISALO (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Compagnon. All.: M. Zaffaroni.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Brighenti, Scognamillo, Krajnc; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All.: V. Vivarini.