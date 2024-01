Sampdoria-Parma diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie B

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie B tra Sampdoria e Parma con gli aggiornamenti sul girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Sampdoria-Parma in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si disputerà venerdi 19 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Marassi-Luigi Ferraris di Genova. L'importantissimo incontro è valevole per la giornata numero 21 del campionato nazionale di Serie B.

Le due squadre, partite come principali favorite della serie cadetta, stanno rispettando le aspettative soltanto a metà. La Sampdoria di Andrea Pirlo infatti dopo una falsa partenza e un periodo di ripresa è caduta nuovamente in una fase negativa di risultati che ha portato in dote soltanto 1 punto nelle ultime tre gare giocate. Al momento i blucerchiati occupano la 13° posizione in classifica, tristemente più vicini alla zona retrocessione che a quella playoff. Al contrario invece il Parma dello specialista Fabio Pecchia è saldamente in testa alla classifica del campionato di Serie B con 42 punti raccolti in 20 gare e un rassicurante +4 sul Venezia che insegue in seconda posizione.

Dove vedere Sampdoria-Parma in tv e streaming

Sampdoria-Parma si disputerà venerdi 19 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Marassi-Luigi Ferraris di Genova. La gara sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20:20 su Sky Sport Uno, al canale 201 del decoder, oltre che su Sky Sport, canale 255.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Sampdoria-Parma, le probabili formazioni dell'incontro

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; De Paoli, Yepes, Ricci; Verre; De Luca, La Gumina.

All. Pirlo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly (Di Chiara); Hernani, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Benedyczak.

All. Pecchia