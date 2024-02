Reggiana-Feralpisalò, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Reggiana-Feralpisalò si giocherà sabato 3 febbraio alle 14 al Città del Tricolore per la 23a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Di fronte due squadre in salute, accomunate dall'obiettivo stagionale, la permanenza in categoria

Reggiana-Feralpisalò, dove vederla? Sabato 3 febbraio, alle ore 14, si disputerà la partita Reggiana-Feralpisalò, valida per la 23a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Alessandro Nesta e Marco Zaffaroni si affronteranno allo stadio Città del Tricolore per un match che metterà di fronte due delle squadre più in forma del campionato

Reggiana e Feralpisalò sono accomunate dall’obiettivo dichiarato a inizio stagione, la salvezza, alla portata per entrambe. Per i granata a testimoniarlo non è solo la classifica, che vede gli emiliani a +6 sulla zona playout e con appena due punti di distacco da quella playoff, ma anche l’ottimo inizio di 2024 di cui è stata protagonista la squadra di Nesta. La Reggiana è infatti imbattuta da cinque partite, nelle quali ha ottenuto 11 punti ed è reduce dal tonificante 2-0 di Bari. Ancora meglio sta andando la Feralpisalò, che pare avere completato il faticoso ambientamento alla Serie B: nelle ultime sei partite la squadra di Zaffaroni ha perso solo di misura contro il Südtirol e ottenuto quattro delle cinque vittorie fin qui conseguite in campionato. Big come Cremonese, Catanzaro e Venezia, ma anche rivali dirette come il Lecco, hanno toccato con mano la crescita dei Leoni del Garda, che tuttavia occupano ancora l’ultimo posto della classifica, seppur in coabitazione. A Reggio la Feralpi andrà a caccia di continuità con l’obiettivo di migliorare il deludente cammino esterno: appena 8 punti in 11 gare con 9 gol realizzati.

Reggiana-Feralpisalò: i precedenti

Reggiana e Feralpisalò si sono affrontate per 16 volte, compresa la gara d’andata giocata a Piacenza lo scorso 28 ottobre e vinta 3-0 dai granata. Gli altri confronti sono stati disputati in Serie C, tra stagione regolare nei gironi A e B e playoff, ma si conta anche un precedente in Coppa Italia. Le sfide più recenti risalgono proprio alla post season: nel primo turno della fase nazionale della stagione 2021-’22 la Feralpisalò si aggiudicò entrambe le gare, vincendo 1-0 al Turina e 2-1 a Reggio. In totale i gardenesi si sono imposti in otto occasioni, con tre pareggi e cinque successi della Reggiana.

L'arbitro di Reggiana-Feralpisalò sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Mario Vigile di Cosenza e Davide Arace di Lugo. Il quarto Ufficiale sarà Mattia Nigro di Prato. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Dove vedere Reggiana-Feralpisalò in tv e streaming

Il match Reggiana-Feralpisalò sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, al canale 254 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Reggiana-Feralpisalò, probabili formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Crnigoj, Bianco, Pieragnolo; Girma, Antiste; Gondo. All.: A. Nesta.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Dubickas. All.: M. Zaffaroni.