Spezia-Catanzaro, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Spezia-Reggiana si giocherà sabato 3 febbraio alle 14 al Picco per la 23a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. In palio punti per obiettivi opposti: liguri ultimi, calabresi in piena zona playoff

Spezia-Catanzaro, dove vederla? Sabato 3 febbraio, alle ore 14, si disputerà la partita Spezia-Catanzaro, valida per la 23a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Luca D’Angelo e Vincenzo Vivarini si affronteranno allo stadio Alberto Picco per una sfida che metterà di fronte due squadre alle prese con posizioni di classifica molto diverse, ma bisognose di punti.

Otto mesi fa Spezia e Catanzaro erano divise da due categorie. Da una parte i liguri, alla caccia della terza salvezza consecutiva in Serie A, dall’altra i calabresi, che stavano per concludere la cavalcata che li avrebbe riportati in Serie B dopo 17 anni di assenza. Come spesso accade in un torneo imprevedibile ed equilibrato come quello cadetto, la stagione corrente ha ribaltato i pronostici. Così il “derby delle aquile” vedrà la squadra che proviene dal piano di sopra coinvolta nella lotta per non retrocedere e la neopromossa in piena corsa per un posto nei playoff. Oggi bianconeri e giallorossi sono separati da 14 punti, gap che esprime al meglio le opposte posizioni di classifica. Catanzaro 7° e Spezia ultimo. Attenzione però ai rispettivi stati di forma, perché i calabresi hanno vinto solo una delle ultime sei partite, nelle quali hanno raccolto appena quattro punti. Nello stesso periodo lo Spezia ha raccolto 7 punti, tre dei quali nell’ultima giornata in casa del Pisa. Se si è trattato della svolta lo dirà il match contro il Catanzaro, nel quale D’Angelo cercherà di migliorare il bilancio casalingo: lo Spezia è infatti la squadra che ha raccolto meno punti nelle gare interne, appena otto, vincendo appena una delle ultime cinque partite giocate al Picco, con tre gol realizzati.

Spezia-Catanzaro: i precedenti

Spezia e Catanzaro sono tornate ad affrontarsi in Serie B in questa stagione dopo ben 87 anni. I precedenti tra le due squadre sono infatti solo cinque, tutti in Serie B, compreso il 3-0 del match d’andata, giocato il 30 agosto scorso al Ceravolo. Le prime quattro sfide risalgono alle stagioni 1933-’34 e ’36-37. Il bilancio delle due gare giocate in Liguria è in parità, con un successo per parte: 2-1 per l’allora Catanzarese il 28 gennaio 1934, 1-0 per lo Spezia il 6 dicembre ’36 con su rigore di Giovanni Bermone.

L'arbitro di Spezia-Catanzaro sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Andrea Nedda di Ozieri. Quarto Ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno. Al VAR agiranno Luigi Nasca di Bari e Salvatore Longo di Paola.

Dove vedere Spezia-Catanzaro in tv e streaming

Il match Spezia-Catanzaro sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, al canale 252 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Spezia-Catanzaro, le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-1-1): Zoet; Gelashvili, Hristov, Nikolaou; Mateju, Cassata, S. Esposito, Jagiello, Vignali; Verde; Falcinelli. All.: L. D’Angelo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All.: V. Vivarini.