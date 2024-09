Como-Pisa, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Como-Pisa si giocherà sabato 16 marzo alle 14 allo Zini per la 30a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. I lariani non possono più sbagliare nella caccia alla promozione diretta, nerazzurri in piena corsa per i playoff

Como-Pisa, dove vederla? Sabato 16 marzo, alle ore 14, si disputerà la partita Como-Pisa, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Osian Roberts e Alberto Aquilani si fronteggeranno allo stadio Giuseppe Sinigaglia per un match di alta classifica tra due squadre a caccia di punti per i rispettivi obiettivi.

Il Como ha concluso con la sconfitta di Cremona il ciclo di ferro di cinque scontri diretti per la promozione diretta. Il bilancio di due vittorie, un pareggio e due ko non è stato esaltante. In particolare il pareggio sfumato allo scadere allo Zini rischia di costare parecchio alla squadra di Roberts, chiamata ora a cercare di sfruttare il fattore campo. Il Como giocherà infatti cinque delle ultime nove giornate al Sinigaglia, dove i biancoblu hanno vinto otto partite su 14. Numeri da cercare di confermare al cospetto di una delle squadre più in forma del momento. Il Pisa è infatti reduce da sette punti nelle ultime tre partite, bottino che ha permesso di irrompere in zona playoff. La squadra di Aquilani sembra aver trovato quella solidità e quel pizzico di malizia mancato nei primi due terzi della stagione. A Como in arrivo un altro test di maturità nel quale il Pisa cercherà di confermarsi temibile in trasferta, dove ha perso solo una delle ultime cinque partite, rocambolescamente, a Parma.

Como-Pisa, i precedenti

Sui 13 precedenti in campionato tra Como e Pisa se ne contano tre in Serie A, tra il 1985 e l’89. Quella di sabato sarà invece la gara numero otto a livello di Serie B. Completano il quadro tre gare giocate nell’allora C1 tra il 1999 e il 2005. Il computo totale vede in leggero vantaggio il Como per quattro vittorie a tre con sette pareggi. La storia recente parla però a favore dei toscani. Il Pisa ha infatti perso solo una delle ultime sei partite giocate in riva al Lario. Accadde all’ultima giornata della Serie C1 2000-’01 (2-1), l’anno che segnò il ritorno in B del Como dopo sette anni di assenza. L’ultimo successo nerazzurro è l’1-0 del 5 dicembre 2021. L’ultimo pareggio si è registrato nello scorso campionato, 2-2 il 21 gennaio 2023.

L'arbitro di Como-Pisa sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mario Vigile di Cosenza. Quarto Ufficiale Adolfo Baratta di Rossano Calabro. Al Var Marco Serra di Torino, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Dove vedere Como-Pisa in tv e streaming

Il match Como-Pisa sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, sul canale 253 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Como-Pisa, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Odenthal, Ioannou; Braunöder, Bellemo; Chajia, Verdi, Da Cunha; Cutrone. All.: O. Roberts.

PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Esteves, L. Tramoni; Arena, Touré; Moreo. All.: A. Aquilani.