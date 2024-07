Cosenza-Brescia, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Cosenza-Brescia si giocherà lunedì 1° aprile alle 15 al San Vito-Marulla per la 31a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Il remake del playout della scorsa stagione è oggi la sfida tra una squadra in crisi e una delle rivelazioni

Cosenza-Brescia, dove vederla? Lunedì 1° aprile, alle ore 15, si disputerà la partita Cosenza-Brescia, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da William Viali e Rolando Maran si sfideranno allo stadio San Vito – Luigi Marulla per una sfida i cui significati andranno oltre la classifica, molto diversa, delle due squadre.

Il Brescia ritrova il Cosenza per la quarta volta nel giro di un anno solare e anche in questa occasione si tratterà di un incrocio significativo. Il 25 maggio 2023 al San Vito si disputò l’andata del playout, vinta 1-0 dai calabresi, che il 1° giugno al Rigamonti capitalizzarono quel risultato con un 1-1 che condannò sul campo le Rondinelle alla discesa in Serie C dopo 38 anni. Le immagini degli incidenti provocati dai tifosi bresciani infuriati fecero il giro del mondo, ma a salvare il Brescia dalla terza serie è poi subentrato il ripescaggio. Così, dopo aver iniziato il campionato proprio in casa contro il Cosenza a settembre, le Rondinelle ripartono dopo l’ultima sosta dalla trasferta calabrese per provare a mettere in cascina punti per il sogno playoff, traguardo insperato all'inizio della stagione. Meno cose sono invece cambiate in casa Cosenza. Da due settimane è tornato lo stesso allenatore, con Viali subentrato a Caserta, il cui feeling con ambiente e società non era mai scattato. L’ex allenatore dell’Ascoli ha però iniziato male perché il ko di Terni ha reso preoccupante la classifica. Mai prima d’ora in stagione il Cosenza era stato così vicino alla zona playout. Non il massimo per una società che in estate non aveva badato a spese per sperare quantomeno di stare lontano dai guai. Viali è già al bivio.

Cosenza-Brescia, i precedenti

Il match giocato lo scorso maggio per l’andata del playout e deciso da Gianluca Nasti ha rafforzato la tradizione tutt’altro che esaltante di cui il Brescia gode a Cosenza. In 17 partite, infatti, Coppa Italia esclusa, le Rondinelle hanno vinto appena tre volte, incappando in sei sconfitte. Il segno dominante è quindi il pareggio, uscito in otto occasioni, ultima delle quali lo 0-0 del 5 febbraio 2022. Va altresì detto che i biancoblu sono imbattuti nelle ultime tre partite a livello di stagione regolare: oltre al pareggio di cui sopra si contano infatti due vittorie, l’ultima delle quali il 2-1 del 7 novembre 2020, con reti di Dessena e Jagiello e punto di Bahlouli per il Cosenza. In campionato i Lupi non si impongono in casa sul Brescia dal 17 dicembre 1995, 3-2 con rete decisiva proprio di Gigi Marulla.

L'arbitro di Cosenza-Brescia sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto Ufficiale Antonio Di Reda di Molfetta. Al Var Ivano Pezzuto di Lecce, Avar Salvatore Longo di Paola.

Dove vedere Cosenza-Brescia in tv e streaming

Il match Cosenza-Brescia sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 16.10 su Sky Sport e Sky Calcio, sul canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Cosenza-Brescia, le probabili formazioni

COSENZA (4-3-3): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, Frabotta; Zuccon, Calò, Voca; Marras, Forte, Antonucci. All.: W. Viali.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickman, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Galazzi, Bianchi; Borrelli. All.: R. Maran.