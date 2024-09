Feralpisalò-Parma, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Feralpisalò-Parma si giocherà sabato 16 marzo alle 14 al Garilli di Piacenza per la 30a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. La capolista cerca l'allungo decisivo, i gardesani a caccia di un altro sgambetto a una big

Feralpisalò-Parma, dove vederla? Sabato 16 marzo, alle ore 14, si disputerà la partita Feralpisalò-Parma, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Zaffaroni e Fabio Pecchia si affronteranno allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza dando vita a un classico testacoda.

Per la 12a di ritorno del campionato di Serie B il Parma sosterrà la seconda trasferta più breve dell’anno dopo quella di Reggio Emilia, che i ducali affronteranno solo all’ultima giornata. Avversario una Feralpisalò in piena corsa per quella salvezza oggi alla portata dopo essere parsa a lungo una chimera. I Leoni del Garda sono infatti solo a -2 dal quart’ultimo posto e possono addirittura sognare di evitare i playout. Il calendario non si preannuncia favorevole, dovendo la Feralpi affrontare ancora le quattro squadre in lotta per la promozione diretta, due delle quali in casa, dove la formazione di Zaffaroni conta il secondo peggior rendimento del campionato. Le insidie ci saranno comunque anche per queste ultime, compreso il Parma che all’andata tenne a battesimo lo storico debutto della Feralpisalò in Serie B nella prima giornata, considerando che i gardesani in casa hanno già battuto la Cremonese e fermato il Venezia. Pecchia chiederà alla propria squadra di non commettere errori di sottovalutazione e magari di tornare a chiudere la porta, aperta da otto partite. Abbassare la media di gol subiti avvicinerebbe un traguardo che pare alla portata, ma non ancora raggiunto.

L'arbitro di Feralpisalò-Parma sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Marco Ceolin di Treviso. Quarto Ufficiale Dario Madonia di Palermo. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Feralpisalò-Parma in tv e streaming

Il match Feralpisalò-Parma sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, sul canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Feralpisalò-Parma, probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Butic, Manzari. All.: M. Zaffaroni.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Benedyzczak. All.: F. Pecchia.