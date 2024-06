Feralpisalò-Sampdoria, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Feralpisalò-Sampdoria si giocherà domenica 3 marzo alle 16.15 al Garilli per la 28a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. A Piacenza si gioca il più inatteso degli scontri diretti per la salvezza

Feralpisalò-Sampdoria, dove vederla? Domenica 3 marzo, alle ore 16.15, si disputerà la partita Feralpisalò-Sampdoria, valida per la 28a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Zaffaroni e Andrea Pirlo si affronteranno allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza per una sfida che metterà di fronte due delle realtà più lontane, ma al contempo più vicine, del torneo cadetto.

Da una parte l’unica squadra scudettata della Serie B 2023-’24. Dall’altra l’unica esordiente. All’inizio del campionato Sampdoria e Feralpisalò erano due universi agli antipodi e sembravano destinati a vivere anche una stagione agli antipodi. Invece quella del Garilli sarà la più inattesa delle sfide salvezza, se è vero che le due squadre sono divise da appena sette punti, al netto della penalizzazione di due punti che grava sulla squadra di Pirlo. Un dato che la dice lunga sull’incapacità della Sampdoria di trovare quella continuità di rendimento che avrebbe reso quantomeno possibile un torneo tranquillo, dal momento che a causa delle note difficoltà societarie, riverberatesi sul mercato, la lotta per la promozione è parsa subito un universo irraggiungibile. Di contro i 17 punti messi insieme dalla squadra di Zaffaroni nelle ultime 11 partite fanno capire come la Feralpisalò si sia ormai pienamente calata nella realtà della Serie B. Una delle cinque vittorie racimolate da dicembre in avanti è arrivata proprio in casa della Sampdoria, in una delle tante gare stregate della prima parte di stagione dei blucerchiati. Non c’è però tempo per piangersi addosso, e Pirlo lo sa bene, è finito. Al Garilli la pressione sarà paradossalmente tutta sulla Samp, obbligata a tornare a casa con dei punti per non autocondannarsi ad una primavera di paura.

Feralpisalò-Sampdoria: i precedenti

Come detto, il colpaccio a Marassi dell’antivigilia di Natale rappresenta l’unico precedente ufficiale tra Ferapisalò e Sampdoria. Prima di incrociare i propri destini in questa stagione, le due squadre hanno però dato vita nella storia recente a un’amichevole estiva diventata quasi un appuntamento fisso. Tra il luglio 2016 e il luglio 2018, infatti, Feralpisalò e Sampdoria si sono sfidate durante le rispettive fasi di preparazione. Il bilancio è in parità: colpaccio lombardo nella prima sfida (2-0), riscatto doriano un anno dopo con l’1-0 firmato Caprari e 1-1 12 mesi più tardi con reti dell’ex Samp Andrea Caracciolo e pareggio di Edgar Barreto.

L'arbitro di Cosenza-Sampdoria sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Fabirizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Andrea Niedda di Ozieri. Il quarto Ufficiale sarà Silvia Gasperotti di Rovereto. Al Var Gianluca Aureliano di Bologna e Giacomo Paganessi di Bergamo.

Dove vedere Feralpisalò-Sampdoria in tv e streaming

Il match Feralpisalò-Sampdoria sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 16.10 su Sky Sport, al canale 253 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Feralpisalò-Sampdoria, le probabili formazioni

FERALPISALÒ (4-2-3-1): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; La Mantia, Manzari. All.: M. Zaffaroni.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Darboe, Askildsen, Barreca; De Luca, Alvarez. All.: A. Pirlo.