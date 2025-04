Parma-Brescia, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Parma-Brescia si giocherà venerdì 8 marzo alle 20.30 al Tardini per la 29a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Match tra due squadre in forma: la capolista non vuole fermarsi, le Rondinelle puntano i playoff

Parma-Brescia, dove vederla? Venerdì 8 marzo, alle ore 20.30, si disputerà la partita Parma-Brescia, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Fabio Pecchia e Rolando Maran si affronteranno allo stadio Ennio Tardini per un anticipo tra due delle squadre più in forma del campionato.

Al Tardini si affronteranno due squadre con il vento in poppa. Da una parte la capolista, nonché la squadra più regolare del torneo. Dall’altra la mina vagante, appena atterrata in zona playoff con tutte le intenzioni di rimanerci. I numeri parlano chiaro. Sotto la gestione Maran, quindi nelle ultime 16 partite, le Rondinelle hanno perso solo tre volte, contro le prime tre della classe, ovvero lo stesso Parma, la Cremonese e il Como. Il poker di gol rifilato al Palermo può rappresentare la svolta per stabilizzarsi al di sotto delle “Magnifiche sei”. Imbattuto da 15 partite, il Parma sembra aver perso un pizzico di brillantezza, sul piano del gioco e anche della condizione. Ad evidenziarlo le sette gare consecutive a porta aperta. Uno spiraglio di cui proverà ad approfittare l’attacco del Brescia.

Parma-Brescia, i precedenti

La sfida tra Parma e Brescia è una delle grandi classiche del campionato di Serie B. Ad attestarlo le partecipazioni al torneo cadetto: 65 per il primatista Brescia, 30 per il Parma. In B sarà la sfida numero 46 della storia. A queste si aggiungono due precedenti in Serie C tra il 1982 e l’84 e dieci in Serie A, il primo nel 1992, l’ultimo, al momento, nel 2019. Parma in netto vantaggio considerando le 34 gare giocate al Tardini. Venti le affermazioni degli emiliani contro le nove delle Rondinelle, con cinque pareggi. Nelle ultime tre partite si sono alternati tutti i risultati. Successo del Parma nel confronto più recente, 2-0 con doppietta di Benedyczak del 7 maggio 2023. In precedenza acuto bresciano per 1-0 firmato Cistana il 1° dicembre 2021. Infine, l'1-1 in Serie A del 22 dicembre 2019.

L'arbitro di Parma-Brescia sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Davide Arace di Lugo di Romagna. Quarto Ufficiale Antonino Costanza di Agrigento. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

Dove vedere Parma-Brescia in tv e streaming

Il match Parma-Brescia sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.00 su Sky Sport, sul canale 252 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Parma-Brescia, probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All.: F. Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason, Borrelli. All.: R. Maran.