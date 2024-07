Parma-Catanzaro, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Parma-Catanzaro si giocherà lunedì 1° aprile alle 15 al Tardini per la 31a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Prima e sesta della classe si affrontano in un match che promette spettacolo e che metterà in palio punti preziosi per i rispettivi obiettivi

Parma-Catanzaro, dove vederla? Lunedì 1° aprile, alle ore 15, si disputerà la partita Parma-Catanzaro, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie B. Le formazioni allenate da Fabio Pecchia e Vincenzo Vivarini si affronteranno allo stadio Ennio Tardini per un match di altissima classifica che promette spettacolo alla luce delle qualità e delle filosofie delle due squadre.

Il Parma festeggia la Pasquetta riabbracciando i propri tifosi a 20 giorni dall’ultima partita interna, quella vinta in extremis contro il Brescia. Proprio il successo sulle Rondinelle e l’inatteso passo falso della Cremonese prima della sosta ha fatto scattare in casa crociata i primi calcoli in chiave promozione diretta. Capolista solitaria dalla 16a giornata, la squadra di Pecchia ha ancora bisogno di 14 punti per far partire la festa, ma potrebbero bastarne meno alla luce dei tanti scontri diretti in programma. Il calendario delle ultime otto giornate non sarà privo di insidie per gli emiliani a partire dalla sfida contro una delle rivelazioni della stagione. Il Catanzaro, saldo in zona playoff dall’alto del proprio 6° posto, si trova a -6 dal quarto posto. La squadra di Vivarini sarà artefice del proprio destino, dovendo ancora affrontare tutte le squadre che la precedono, tre delle quali al Ceravolo nel giro di 20 giorni. Il Parma ha già mostrato di soffrire in stagione più le squadre “giochiste” che quelle rinunciatarie. Tutto fa pensare ad una partita spettacolare, senza tatticismi e dall’esito imprevedibile.

Parma-Catanzaro, i precedenti

È marcata la supremazia del Parma nel computo dei 12 precedenti giocati al Tardini contro il Catanzaro, tutti a livello di Serie B. Se infatti considerando anche le partite giocate in Calabria regna un discreto equilibrio (11 vittorie a 8 per i crociati), in Emilia i giallorossi hanno vinto solo una volta e raccolto quattro pareggi. Tre di essi sono stati però ottenuti nelle ultime quattro visite del Catanzaro al Tardini, dove le squadre non si affrontano da 34 anni. L’ultimo incrocio risale al 29 aprile ’90 e allora come oggi in casa ducale c’era aria di festa: la prima promozione in A era infatti alle porte e il 2-0 firmato da un rigore di Fausto Pizzi e da Sandro Melli avvicinò ulteriormente il traguardo. Nelle tre sfide precedenti il Catanzaro è tornato a casa imbattuto, pareggiando 1-1 il 26 febbraio ’89 e per 0-0 il 13 marzo ’88 e il 12 gennaio ’75. L’unico successo ospite è però vecchio di 60 anni: 1-0 il 15 novembre ’64 con gol di Pippo Marchioro, poi tecnico di successo anche in Serie A con Cesena, Milan, Avellino e Reggiana.

L'arbitro di Parma-Catanzaro sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Cipriani di Empoli e Marco Belsanti di Bari. Quarto Ufficiale Simone Galipò di Firenze. Al VAR Gianluca Manganiello di Pinerolo, AVAR Manuel Volpi di Arezzo.

Dove vedere Parma-Catanzaro in tv e streaming

Il match Parma-Catanzaro sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 14.55 su Sky Sport, sul canale 252 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Parma-Catanzaro, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All.: F. Pecchia.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Petriccione, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All.: V. Vivarini.