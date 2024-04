Como-Bari, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Como-Bari si giocherà sabato 13 aprile alle 14 al Sinigaglia per la 33a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Corsa alla promozione diretta e alla salvezza si intrecciano: passi falsi vietati per entrambe

Como-Bari, dove vederla? Sabato 13 aprile, alle ore 14, si disputerà la partita Como-Bari, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie B. Le formazioni allenate da Osian Roberts e Giuseppe Iachini si affronteranno in un match il cui esito potrebbe avere ripercussioni molto significative sulla classifica di entrambe le squadre.

Unica delle squadre in lotta per la promozione diretta ad aver vinto le ultime tre partite e unica a non avere più in calendario scontri diretti. Bastano questi due indizi per definire al momento il Como la favorita per evitare i playoff. E, chissà, magari anche per il primo posto. Del resto i lariani, ora secondi a +2 sulla Cremonese, hanno dimezzato in 270 minuti il ritardo dalla capolista Parma, passato da 10 a cinque punti. Il colpaccio di Catanzaro ha confermato la bontà della scelta di puntare su un 4-4-2 molto offensivo, con esterni come Da Cunha e Strefezza a ispirare Cutrone e Gabrielloni. Il Como sarà padrone del destino a cominciare dalla partita contro un Bari sull’orlo della disperazione e ormai pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. I biancorossi hanno il peggior score tra le pericolanti nelle ultime sette partite per punti ottenuti, appena due, e gol fatti, solo quattro oltre che il secondo peggior rendimento assoluto in trasferta con appena 13 punti, uno in più rispetto al Lecco. Arrivato con il sogno di inseguire i playoff, Iachini si trova ora a costretto a lavorare per evitare il peggio e a lavorare in un contesto ambientale molto difficile. I valori per tirarsi fuori ci sono, ma tra infortuni e squalifiche al Sinigaglia servirà un’impresa.

Como-Bari, i precedenti

Sono 21 i precedenti tra Como e Bari al Sinigaglia, ben 19 dei quali giocati a livello di Serie B. Il bilancio complessivo è nettamente favorevole ai lariani, vittoriosi in 11 circostanze a fronte di soli tre successi dei pugliesi con sette pareggi. Il Como ha però vinto solo una delle ultime cinque gare interne giocate contro il Bari. Il precedente risale esattamente a 22 anni fa, ovvero all’ultimo campionato nel quale il Como è stato in corsa per la promozione diretta: il 28 aprile 2002 finì 2-0 con doppietta di Lulù Oliveira per tre punti decisivi nella strada verso la Serie A per la squadra allenata dal compianto Loris Dominissini. Nei tre confronti diretti successivi giocati in Lombardia si contano due pareggi, compreso l’1-1 della scorsa stagione (27 novembre 2022) e un successo del Bari, il 3-1 del 15 maggio 2004, risultato che non sarebbe però bastato ai pugliesi per evitare il playout, poi perso contro il Venezia. La retrocessione sul campo fu comunque poi sanata dal ripescaggio favorito dal fallimento del Napoli. Como e Bari si sono affrontate per due volte anche in Serie A: 4-1 per i larianinel 1950, 1-1 nel 1986.

L'arbitro di Como-Bari sarà Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Federico Fontani di Siena. Il quarto ufficiale sarà Davide Gandino di Alessandria. Al VAR Daniele Chiffi di Padova, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

Dove vedere Como-Bari in tv e streaming

Il match Como-Bari sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, sul canale 254 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Como-Bari, le probabili formazioni

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. All.: O. Roberts.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Morachioli; Nasti, Diaw. All.: G. Iachini.