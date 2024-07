Bari-Cremonese, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Bari-Cremonese si giocherà venerdì 5 aprile alle 20.30 al S. Nicola per la 32a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. L'anticipo della 13a di ritorno mette di fronte due big del campionato a caccia di punti per scacciare la crisi

Bari-Cremonese, dove vederla? Venerdì 5 aprile, alle ore 20.30, si disputerà la partita Bari-Cremonese, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie B. Le formazioni allenate da Giuseppe Iachini e Giovanni Stroppa si affronteranno in un match che metterà di fronte due squadre costrette a fare punti per inseguire i rispettivi, opposti, obiettivi stagionali.

La Cremonese è in piena corsa per la promozione diretta, pur essendo reduce da due inattese sconfitte che l’hanno fatta scivolare al 4° posto. La squadra di Stroppa non ha ancora trovato quell’equilibrio tattico e mentale necessario per portare a casa punti “sporchi” contro formazioni che badano al sodo come Südtirol e Feralpisalò, capaci di approfittare degli sbandamenti di una squadra che non riesce a realizzare quanto prodotto. Il "mal di gol" è anche il problema principale del Bari. Se però la Cremonese compensa con la difesa meno battuta, non si può dire altrettanto per il Bari, che ha tenuto la porta inviolata solo una volta nel 2024. Un dato tra i tanti che condanna anche la gestione Iachini, terzo allenatore di una stagione ben più tribolata rispetto alle previsioni. Dopo l’illusione dei sei punti nelle prime due partite anche il tecnico marchigiano ha dovuto fare i conti con i limiti di un organico costretto ora a giocare con l’ansia di una classifica che fa paura. Playout e addirittura retrocessione diretta sono spauracchi da scacciare.

Bari-Cremonese, i precedenti

Il computo totale dei precedenti tra Bari e Cremonese riporta 45 partite, spalmati tra ben sei competizioni differenti. Pugliesi e lombardi si sono infatti affrontati in tutte le categorie, dalla Serie A alla D e in Coppa Italia, ma anche nel Torneo Anglo-Italiano. Correva la stagione ’92-93 e a febbraio la sfida si disputò a livello di semifinale. 4-1 per i grigiorossi allo Zini e 2-2 al San Nicola, con i lombardi che poi si imposero nella finale di Wembley contro il Derby County. Il Bari è in vantaggio con 18 vittorie contro otto e 19 pareggi. Il bilancio peggiora per la Cremonese limitatamente alle 23 partite giocate in terra pugliese, dove i grigiorossi hanno vinto solo due volte a fronte di ben 14 sconfitte. Biancorossi vittoriosi in quattro degli ultimi cinque confronti interni, compreso l’ultimo incrocio al San Nicola. Il 19 settembre 2017 finì 1-0 con gol di Improta. La Cremonese non fa punti dallo 0-0 del 30 novembre 1996. L’ultima vittoria ospite a Bari risale proprio alla trionfale stagione ’92-93 nella quale oltre al trionfo nell’Anglo-Italiano i grigiorossi di Simoni conquistarono anche la promozione in A. A suggellarla il 2-1 al San Nicola del 6 giugno, quando il gol di Florijancic e l’autorete di Laureri ribaltarono il vantaggio pugliese firmato Tovalieri.

Dove vedere Bari-Cremonese in tv e streaming

Il match Bari-Cremonese sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.25 su Sky Sport, sul canale 202 del decoder, e su Sky Calcio (canale 251). Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Bari-Cremonese, probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Morachioli, Sibilli; Puscas. All.: G. Iachini.

CREMONESE (3-5-1-1): Jungdal; Sernicola, Ravanelli, Lochoshvili; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez; Coda. All.: G. Stroppa.