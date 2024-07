Feralpisalò-Como, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Feralpisalò-Como si giocherà sabato 20 aprile alle 14 per la 34a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Al Garilli di Piacenza si gioca per la salvezza e la promozione diretta: i tre punti servono a entrambe

Feralpisalò-Como, dove vederla? Sabato 20 aprile, alle ore 14, si disputerà la partita Feralpisalò-Como, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Zaffaroni e Osian Roberts si sfideranno allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza per una sfida che può rivelarsi cruciale per i rispettivi obiettivi.

Il punticino raccolto contro Cosenza e Pisa ha riallontanato la Feralpisalò dalla quart’ultima posizione, tornata distante quattro punti. I rimpianti per i gardenesi sono legati soprattutto alla doppia rimonta subita in casa contro i calabresi. Quei due punti persi rischiano di pesare. Anche perché il calendario della Feralpi è destinato a impennarsi, con le sfide contro Brescia e Venezia, prima dello scontro diretto dell’ultima giornata contro la Ternana. Fare previsioni oggi è azzardato, ma nonostante l’evidente divario tecnico dal Como e il desolante rendimento casalingo i Leoni del Garda dovranno cercare l’impresa. In fondo al Garilli sono già cadute Cremonese e Catanzaro, le uniche squadre a perdere in casa della Feralpi oltre al Lecco. Questo Como però viaggia che è una meraviglia. I lariani sono reduci da quattro vittorie consecutive e possono guardare con ottimismo alla corsa per il secondo posto. Merito del vantaggio di tre e cinque punti su Venezia e Cremonese, che si affronteranno nella prossima giornata. Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva, quando il Como sarà di scena sul campo della Sampdoria. La rosa di Roberts e Fabregas è profonda e qualitativa e il passaggio al 4-2-4 non ha tolto equilibrio alla squadra. La Serie A che manca da 21 anni non è mai stata così vicina. Dietro, però, non si sono ancora arresi e la disperazione della Feralpi può fare brutti scherzi.

Feralpisalò-Como, i precedenti

Feralpisalò e Como si affrontano per l’ottava volta nella storia, la prima non in territorio lombardo. Prima del torneo in corso, il primo disputato dai gardenesi in Serie B, solo in altre tre occasioni le due squadre avevano disputato il medesimo campionato. Gli unici incroci risalgono quindi al triennio 2012-2015, due nell’allora campionato di Prima Divisione e uno nella Lega Pro unica, antenata dell’attuale Serie C. Nelle tre sfide giocate al Turina di Salò non si sono registrati pareggi, risultato uscito una sola volta anche nelle tre gare giocate al Sinigaglia. Due le vittorie del Como a Salò, 3-1 il 14 ottobre 2012 e 2-0 il 5 ottobre 2014 e 1-0 della Feralpi, 1-0 il 27 ottobre 2013 con gol al 90’ del futuro comasco Luca Miracoli, in riva al Lario nella stagione 2018-’19 in Serie B.

L'arbitro di Feralpisalò-Como sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna. A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Domenico Fontemurato di Roma 2 e Paolo Laudato di Taranto. Quarto ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

Dove vedere Feralpisalò-Como in tv e streaming

Il match Feralpisalò-Como sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport e Sky Calcio, sul canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Feralpisalò-Como, le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; La Mantia, Dubickas. All.: M. Zaffaroni.

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. All.: O. Roberts.