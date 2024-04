Reggiana-Cosenza, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Reggiana-Cosenza si giocherà venerdì 19 aprile alle 20.30 al Città del Tricolore per la 34a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. In palio punti salvezza, Lupi mai vittoriosi in casa dei granata

Reggiana-Cosenza, dove vederla? Venerdì 19 aprile, alle ore 20.30, si disputerà la partita Reggiana-Cosenza, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie B. Le formazioni allenate da Alessandro Nesta e William Viali si affronteranno allo stadio Città del Tricolore per cercare di avvicinare l'obiettivo comune della stagione, quello della salvezza senza passare dai playout.

A quota 40 e con cinque cinque punti di vantaggio sulla zona playout a cinque turni dalla fine si può stare discretamente tranquilli. Tuttavia, calendario e condizione psicofisica non sono dalla parte della Reggiana, reduce dalle sconfitte contro Cittadella e Lecco. Le trasferte contro Sampdoria e Palermo e i derby casalinghi contro Modena e Parma fanno paura, così come i tanti infortuni con cui Nesta dovrà fare i conti. Out Bardi e Girma e lo squalificato Bianco, ma Marcandalli può farcela in extremis. Senza parlare del disastroso rendimento interno. La Reggiana è infatti il peggior attacco casalingo del campionato (14 gol), e ha vinto solo quattro volte davanti ai propri tifosi, l’ultima il 26 dicembre. Non il viatico migliore in vista della sfida contro il Cosenza. I calabresi sono sì a secco di vittorie da otto partite e solo a +1 sulla zona playout, ma sono vivi e sanno cosa vuol dire lottare per salvare la categoria. Le rimonte contro Feralpisalò e Palermo hanno portato due punti preziosi. A Reggio a Viali potrebbe andare bene un altro pareggio in vista degli scontri diretti determinanti contro Bari, Ascoli e Spezia.

Reggianba-Cosenza: i precedenti

Il Cosenza non ha mai vinto sul campo della Reggiana, raccogliendo appena tre pareggi in nove partite. L’ultimo nella sfida più recente: 1-1 in Serie B il 20 marzo 2021, con vantaggio ospite firmato Gliozzi e pareggio dell’ex Varone. Se la tradizione sarà rispettata ci si può aspettare una sfida ricca di gol. Sono infatti ben 33 le reti fin qui realizzate nelle nove sfide di campionato, una sola delle quali giocata in terza serie, il 5-2 del 4 ottobre 2008, ultimo successo della Reggiana. Storico il 7-4 del 30 dicembre 1990 in Serie B, con doppietta del compianto Marulla per il Cosenza e di Morello e Ravanelli per la Reggiana.

L'arbitro di Reggiana-Cosenza sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto ufficiale Luca Cherchi di Carbonia. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

Dove vedere Reggiana-Cosenza in tv e streaming

Il match Reggiana-Cosenza sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.00 su Sky Sport, sul canale 253 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Reggiana-Cosenza, le probabili formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Cigarini, Kabashi, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo. All.: A. Nesta.

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Camporese, Venturi; Marras, Zuccon, Calò, Antonucci, D'Orazio; Tutino, Mazzocchi. All.: W. Viali.