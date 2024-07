Feralpisalò-Cosenza, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Feralpisalò-Cosenza si giocherà sabato 6 aprile alle 14 al Garilli per la 32a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. A Piacenza si gioca un delicato scontro diretto per la salvezza tra i gardesani in risalita e i calabresi in piena crisi

Feralpisalò-Cosenza, dove vederla? Sabato 6 aprile, alle ore 14, si disputerà la partita Feralpisalò-Cosenza, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Zaffaroni e William Viali si sfideranno allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza per un inatteso scontro diretto per la salvezza.

Sono appena quattro i punti che separano in classifica Feralpisalò e Cosenza a sette giornate dalla fine della regular season. Un gap del tutto inatteso all’inizio della stagione, quando i gardesani erano stati indicati tra le squadre indiziate per la retrocessione, mentre i calabresi erano gettonati tra le possibili rivelazioni. Il campo ha però detto altro. Dopo aver chiuso l’andata all’ultimo posto con 14 punti, infatti, la Feralpisalò ha cambiato marcia nel 2024. Cinque vittorie e un pareggio hanno permesso alla squadra dell’ex Zaffaroni di tornare in piena corsa addirittura per la salvezza diretta. Il Cosenza non ha invece mai trovato la continuità necessaria per affacciarsi dalle parti della zona playoff, a dispetto di un buon organico, seppur flagellato da numerosi infortuni. Neppure l’esonero di Fabio Caserta, più volte “annunciato” in stagione, ma concretizzatosi solo due settimane fa, ha portato all’auspicata svolta. Anzi, il ritorno di Viali, artefice della salvezza della scorsa stagione ai playout, non ha finora portato punti. I ko contro Ternana e Brescia sono costati l’aggancio in zona playout. La sfida del Garilli sarà quindi delicatissima. La Feralpi non può rilassarsi e punterà a mettere per la prima volta la testa fuori dall’acqua per la prima volta in stagione, il Cosenza dovrà scacciare i malumori di una piazza partita quest’anno con tante ambizioni e ora costretta a rifare i conti con la paura di retrocedere.

Feralpisalò-Cosenza: nessun precedente, ma tanti ex

Quella di sabato sarà una prima volta assoluta tra Feralpisalò e Cosenza, che prima di quest’anno non si erano mai affrontate in confronti ufficiali. L’unico precedente è quindi quello dell’1-1 dell’andata al San Vito-Marulla, con reti di Venturi e Butic. Si tratterà però di una partita particolare per i numerosi ex. Se ne contano ben cinque tra campo e panchina. Luca Fiordilino, Andrea La Mantia e Karlo Butic vantano un passato piuttosto recente a Cosenza, mentre Michele Camporese è tornato a giocare per i rossoblù a gennaio proprio in prestito dalla Feralpisalò, dove non aveva trovato spazio nella prima parte di stagione anche a causa di numerosi infortuni. Infine Marco Zaffaroni. L’ex allenatore del Verona è approdato alla guida dei gardesani proprio prima della sfida d’andata contro il Cosenza, squadra sulla cui panchina si è seduto per 16 partite tra l’agosto e il dicembre del 2021, prima di venire esonerato per far posto a Pierpaolo Bisoli. Partita speciale anche per Viali, che a Piacenza ha allenato per tre stagioni. Tra il 2012 e il 2014 alla guida dei biancorossi tra Eccellenza e Serie D, nel 2015-’16 come subentrante alla Pro Piacenza, portando alla salvezza in Serie C il secondo club cittadino, poi scomparso dal calcio nel 2019.

Dove vedere Feralpisalò-Cosenza in tv e streaming

Il match Feralpisalò-Cosenza sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.55 su Sky Sport e Sky Calcio, sul canale 254 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Feralpisalò-Cosenza, le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; La Mantia, Dubickas. All.: M. Zaffaroni.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Calò, Florenzi; Marras, Antonucci; Tutino. All.: W. Viali.