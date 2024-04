Parma-Lecco, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Parma-Lecco si gioca sabato 27 aprile alle 14 al Tardini per la 35a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Va in scena il più classico dei testacoda: la capolista cerca l'allungo decisivo, blucelesti rassegnati alla retrocessione

Parma-Lecco, dove vederla? Sabato 27 aprile, alle ore 14, si disputerà la partita Parma-Lecco, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie B. Le formazioni allenate da Fabio Pecchia e Andrea Malgrati si affronteranno al Tardini in una partita dalla quale potrebbe uscire il primo verdetto della stagione.

Dove vedere Parma-Lecco in tv e streaming

Il match Parma-Lecco sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 13.30 su Sky Sport, sul canale 252 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Dove vedere Parma Lecco, come arrivano le squadre

Divise da 43 punti, Parma e Lecco sono molto vicine a conoscere il proprio destino per la prossima stagione. I crociati viaggiano infatti verso il ritorno in Serie A dopo tre anni, mentre per i blucelesti l’annata del ritorno in B dopo 50 anni sta per concludersi con l’amara retrocessione. La condanna aritmetica potrebbe arrivare già al Tardini in caso di sconfitta e in caso di risultato positivo di Bari e Spezia, le quartultime distanti 9 punti.

Il Lecco sta cercando di chiudere con dignità un’annata tribolata fin dall'inizio. Il Parma è invece alle prese da diverse settimane con un vistoso calo di rendimento. Nelle ultime cinque giornate la capolista ha raccolto otto punti, solo tre in più del Lecco. Il vantaggio sulla seconda, il Como, si è ridotto a soli tre punti.

Parma-Lecco, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Cyprien; Mihaila, Bernabè, Man; Bonny. All.: F. Pecchia.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Capradossi, Bianconi, Caporale; Sersanti, Degli Innocenti, Ionita; Crociata, Novakovich, Buso. All.: A. Malgrati.

Parma-Lecco, i precedenti

Corre sul filo dell’equilibrio il bilancio dei 33 confronti totali di campionato tra Parma e Lecco. Gli emiliani sono in vantaggio per 13 vittorie a 11 con nove pareggi, ma hanno vinto solo una delle ultime sette sfide dirette, complice la striscia aperta di quattro sconfitte consecutive in terra lombarda, compreso il 3-2 dello scorso 12 novembre.

L’ultimo successo del Parma risale proprio all’ultima partita giocata al Tardini, 2-0 il 4 febbraio 1979 in Serie C1, con reti di un certo Carlo Ancelotti, all’ultima stagione con i crociati prima di spiccare il volo verso la Roma, e di Italo Toscani. Limitatamente alle 16 sfide di giocate al Tardini, il Parma è in vantaggio per otto vittorie a quattro con altrettanti pareggi. Sono trascorsi 61 anni dall’ultimo colpaccio del Lecco al Tardini, 3-2 in Serie B il 20 gennaio 1963. L’ultimo pareggio è il 2-2 del 6 dicembre 1970 in Serie C.

L'arbitro di Parma-Lecco sarà Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Federico Fontani di Siena e Federico Longo di Paola. Quarto ufficiale Adolfo Baratta di Rossano Calabro. Al VAR Daniele Chiffi di Padova, AVAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.