Parma-Spezia, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Parma-Spezia si giocherà sabato 13 aprile alle 16.15 al Tardini per la 33a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Capolista a caccia della vittoria perduta per avvicinare la promozione diretta, Aquilotti imbattuti da cinque partite

Parma-Spezia, dove vederla? Sabato 6 aprile, alle ore 16.15, si disputerà la partita Parma-Spezia, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate Fabio Pecchia e Luca D’Angelo si sfideranno allo stadio Ennio Tardini per una sfida molto delicata per i rispettivi obiettivi di classifica.

Il Parma sta vedendo scendere il vantaggio sulle inseguitrici, passato da nove a sette punti in tre giornate. Nulla di preoccupante, almeno per il momento, ma il calendario non è agevole. Si aggiunga la stanchezza che sembra aver preso il sopravvento su un gruppo qualitativo, ma giovane e portato per caratteristiche a cercare i risultati attraverso il gioco. Insomma, mancare l’appuntamento con la vittoria per la terza giornata consecutiva potrebbe chiamare i crociati ad un finale di campionato col fiatone. Pur staccato di 31 punti e reduce dal pareggio contro il Lecco che ha impedito di abbandonare la zona playout, lo Spezia si presenta al Tardini col biglietto da visita di 9 punti conquistati nelle ultime cinque giornate, appena uno in meno rispetto a quanto messo insieme dalla capolista nello stesso periodo. La stagione successiva alla retrocessione si è rivelata ben più complessa del previsto, ma sembra potersi avviare verso il lieto fine grazie al cambio di passo registrato sotto la gestione D’Angelo e ai valori medi della squadra. Il tecnico pescarese sa già come si vince a Parma, obiettivo centrato nel febbraio 2023 con il Pisa, ultima squadra a passare al Tardini prima del Catanzaro a Pasquetta.

Parma-Spezia, i precedenti

È un bilancio che corre sul filo dell’equilibrio quello dei 14 precedenti tra Parma e Spezia al Tardini. Al momento vige parità assoluta con quattro vittorie a testa e cinque pareggi e proprio il segno X è uscito negli ultimi due incontri, gli unici giocati negli ultimi 40 anni. 2-2 il 25 ottobre 2020 nell’unica sfida giocata in Serie A e 0-0 nell’ultima gara disputata tra i cadetti in B il 27 dicembre 2017. Lontani nel tempo tanto i successi del Parma quanto quelli spezzini, questi ultimi compresi tra il 1929 e l’1-0 del 23 aprile 1972 in Serie C, siglato da un rigore di Perico. L’ultima vittoria crociata è invece il 3-1 del 26 aprile 1981 in Serie C1.

L'arbitro di Parma-Spezia sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Nola e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale Marco Emmanuele di Pisa. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

Dove vedere Parma-Spezia in tv e streaming

Il match Parma-Spezia sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 16.00 su Sky Sport, sul canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Parma-Spezia, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All.: F. Pecchia.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Vignali, Nagy, S. Esposito, Elia; Jagiello; F. Esposito, Verde. All.: L. D’Angelo.