Pisa-Catanzaro diretta tv in chiaro e streaming live, Sky o DAZN? Dove vedere Serie B

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie B tra Pisa e Catanzaro con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della serie cadetta del calcio italiano.

Ecco dove vedere Pisa-Catanzaro in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo match in chiave playoff si giocherà venerdi 26 aprile 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. L'incontro è valido per la giornata numero 35 del campionato nazionale di Serie B. Le due squadre si giocano in questo ultimo mese di regular season un posto nei playoff che valgono l'ultima piazza che accederà in Serie A.

E' un Pisa arrabbiato quello che attende il Catanzaro all'Arena Garibaldi per la vittoria sfumata in quel di Bari. Una sfida che forse i toscani avrebbero meritato di vincere e che non compromette in ogni caso la possibilità di disputare i playoff. Per il Catanzaro invece un risultato positivo nell'anticipo di venerdi sera sancirebbe la qualificazione matematica agli spareggi promozione da neopromossa.

Dove vedere Pisa-Catanzaro in tv e streaming

Pisa-Catanzaro si giocherà venerdi 26 aprile 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. L'atteso incontro sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN.

L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.00 su Sky Sport e Sky Calcio, sul canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW TV. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Dove vedere Pisa-Catanzaro: all'andata netto 2-0 dei calabresi