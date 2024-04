Sampdoria-Como, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Sampdoria-Como si giocherà sabato 27 aprile alle 16.15 per la 35a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Al Ferraris va in scena una sfida ricca di tradizione. Blucerchiati per i playoff, i lariani vogliono avvicinare la Serie A

Sampdoria-Como, dove vederla? Sabato 27 aprile, alle ore 16.15, si disputerà la partita Sampdoria-Como, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Andrea Pirlo e Osian Roberts si sfideranno allo stadio Enzo Ferraris per un match che profuma di storia e di alta classifica.

Il Como insegue sul campo della Sampdoria la sesta vittoria consecutiva per avvicinare il ritorno in Serie A che manca da 21 anni. Dopo la sconfitta del 9 marzo contro la Cremonese tutto sembrava perso in chiave promozione diretta, invece da quel giorno gli azzurri non hanno sbagliato un colpo, a differenza delle rivali. Nella giornata dello scontro diretto tra Venezia e Cremonese vincere a Marassi potrebbe permettere a Cutrone e compagni di guardare con serenità alle ultime tre giornate. L’avversario sarà però motivatissimo alla caccia di punti playoff. Dopo la lunga rincorsa, infatti, la Sampdoria ha raccolto solo due punti nelle ultime tre partite e sente sul collo il fiato di diverse avversarie.

Sampdoria-Como, i precedenti

Sono 13 i confronti diretti totali a livello di campionato, dieci dei quali in Serie A. Per i lariani la tradizione a Marassi non è positiva, con appena due vittorie a fronte di otto sconfitte. L’ultimo successo ospite è l’1-0 del 28 settembre 1986, con rete di Enrico Todesco. Questo è anche l’ultimo risultato positivo strappato al Ferraris dai lariani, da quel giorno sconfitti tre volte su tre. Curiosa la coincidenza legata all’ultimo ko. Il 12 maggio 2002 in Serie B finì 2-1 per la Samp. Una settimana dopo che il Como aveva festeggiato l’aritmetica certezza del ritorno in A dopo 13 anni…

L'arbitro di Sampdoria-Como sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Mattia Politi di Lecce. Quarto ufficiale Michele Delrio di Reggio Emilia. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar Fabio Maresca di Napoli.

Dove vedere Sampdoria-Como in tv e streaming

Il match Sampdoria-Como sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 16.00 su Sky Sport e Sky Calcio, sul canale 251 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Sampdoria-Como, le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Giordano; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Depaoli; Alvarez, Borini. All.: A. Pirlo.

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Odenthal, Goldaniga, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. All.: O. Roberts.