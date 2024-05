Ascoli-Pisa, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Ascoli-Pisa si gioca venerdì 10 maggio alle 20.30 per la 38a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Ospiti senza più obiettivi, bianconeri a un passo dalla Serie C: vincere potrebbe non bastare.

Ascoli-Pisa, dove vederla? Venerdì 10 maggio, alle ore 20.30, si disputerà la partita Ascoli-Pisa, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Le formazioni allenate da Massimo Carrera e Alberto Aquilani si sfideranno allo stadio Cino e Lillo Del Duca per una sfida nella quale i bianconeri, con il baratro della Serie C ad un passo, non potranno sbagliare.

Dove vedere Ascoli-Pisa in tv e streaming

Il match Ascoli-Pisa sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.00 su Sky Calcio, canale 258 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della e-tv da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Ascoli-Pisa, come c'arrivano le due squadre

Ascoli e Pisa si apprestano infatti a tracciare un bilancio negativo della propria stagione. Se tuttavia i toscani, che hanno fallito l’accesso ai playoff, pensano già al futuro, decisamente peggio è andata ai marchigiani. L'Ascoli vede infatti drammaticamente vicina la retrocessione in Serie C, torneo frequentato dai bianconeri solo in quattro occasioni nel nuovo millennio. Il rischio di salutare la Serie B dopo nove anni consecutivi è concreto per il Picchio, appaiato al Bari al terz’ultimo posto con 38 punti, a -2 dalla Ternana.

Uno scenario che obbliga i bianconeri a vincere sperando che le concorrenti non facciano altrettanto, in modo da assicurarsi il playout. In caso di parità di punti con il Bari l’Ascoli sarebbe condannato ad un piazzamento peggiore a causa della classifica avulsa, mentre in caso di arrivo multiplo a 41 punti, con anche Ternana e/o Spezia, sarebbero gli umbri a scendere direttamente per il medesimo motivo. L’Ascoli, a secco di gol in casa da tre partite, va a caccia dell’impresa.

Ascoli-Pisa, le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara, Duris; Nestorovski. All.: M. Carrera.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Esteves; D'Alessandro, Valoti, Tramoni; Moreo. All.: A. Aquilani.

Ascoli-Pisa, i precedenti

Ascoli e Pisa tornano ad affrontarsi nelle Marche ad un anno di distanza. Era il 1° maggio 2023 quando le reti di Mendes e Marsura per i marchigiani e di Masucci per i nerazzurri fissarono il 2-1 finale. Il risultato alimentò le speranze dei bianconeri di agganciare un posto nei playoff, sfumate poi proprio all’ultima giornata a causa della sconfitta contro la Reggina, che inchiodò il Picchio a quota 47 punti, gli stessi ottenuti proprio dal Pisa.

Il bilancio delle 20 sfide dirette giocate al Del Duca pende dalla parte dell’Ascoli, vittorioso in 10 circostanze a fronte di quattro successi dei nerazzurri e cinque pareggi, risultato che però non esce da quasi 10 anni: 1-1 il 10 ottobre 2014, anno dell’ultimo incrocio in Serie C. Nelle ultime quattro partite si sono contati due successi per parte: l’ultima affermazione ospite è il 2-0 del 2 marzo 2021. Nel computo anche otto sfide totali in Serie A, tra il 1982 e il 1989. Che mai come oggi paiono lontanissime…

L'arbitro di Ascoli-Pisa sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.