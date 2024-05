Bari-Parma probabili formazioni: le scelte dei due tecnici Giampaolo e Pecchia

Ecco le probabili formazioni della sfida Bari-Parma scelte per l'occasione dai due tecnici Federico Giampaolo e Fabio Pecchia. L'importantissimo incontro si giocherà mercoledi 1° maggio 2024 presso lo Stadio San Nicola di Bari alle ore 18:00. La gara è valida per la giornata numero 36 del campionato di Serie B.

Il Bari col difficilissimo compito di fermare tra le mura amiche la marcia trionfale del Parma. Per i biancorossi pugliesi la necessità di arrivare ai tre punti per continuare a sperare nella salvezza. I ducali allenati da Fabio Pecchia potrebbero invece in caso di risultato positivo festeggiare la matematica promozione in Serie A con due giornate d'anticipo. Un risultato sperato fin dalla scorsa estate ma tutt'altro che scontato, visto il nutrito gruppo delle competitor e le oggettive difficoltà del campionato cadetto.

Bari-Parma probabili formazioni: Giampaolo studia per fermare i ducali

BARI (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Pucino; Acampora, Maita, Lulic; Morachioli; Sibilli, Puscas (Diaw).

squalificati: Bellotto, Benali

Allenatore: Federico Giampaolo

PARMA (4-3-3): Chichizola, Di Chiara, Del Prato, Osorio, Coulibaly; Hernani, Bernabe, Estevez; Man, Mihaila, Benedyczak (Partipilo).

squalificati: Camara

Allenatore: Fabio Pecchia

Bari-Parma probabili formazioni: vittoria gialloblù all'andata