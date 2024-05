Cittadella-Bari diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie B

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie B tra Cittadella e Bari con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della serie cadetta del calcio italiano.

Ecco dove vedere Cittadella-Bari in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming gratis. L'attesissimo incontro si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella in provincia di Padova. La gara è valida per la giornata numero 37 del campionato nazionale di Serie B.

Il Cittadella ormai salvo si gioca le ultimissime e remote possibilità di agguantare l'8° posto in classifica e i playoff promozione. Una lotta che verosimilmente coinvolge ben sette squadre racchiuse in appena quattro punti e che occupano al momento dalla 7° (Sampdoria) alla 13° (Cittadella stesso) posizione in classifica. Situazione disperata anche quella del Bari che insegue la salvezza. Al momento i pugliesi occupano la terzultima posizione con gli stessi punti di Ternana ed Ascoli. A tre lunghezze lo Spezia, prima squadra salva senza dover passare dalla forche caudine dei playout. Anche se al momento quella degli spareggi sarebbe una soluzione più che gradita, evitando l'incubo della retrocessione diretta in Serie C.

Dove vedere Cittadella-Bari in tv e streaming

Cittadella-Bari si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella (PD). Il delicatissimo incontro sarà trasmesso su Sky Sport (canale 253 del decoder); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di campionato tra Cittadella e Bari si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

