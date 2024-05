Dove vedere Palermo-Sampdoria playoff Serie B, diretta tv in chiaro e streaming gratis. Sky o DAZN?

Presentazione del match valevole per il primo turno dei playoff di Serie B tra Palermo e Sampdoria con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Comincia la corsa alla Serie A.

Ecco dove vedere Palermo-Sampdoria playoff di Serie B in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà venerdi 17 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Il match è valido come primo turno dei playoff di Serie B, chi passa accede alle semifinali.

Il Palermo arriva all'appuntamento con i playoff da sesta classificata della regular season di Serie B. Ad attendere i rosanero in questa sfida secca per qualificarsi alle semifinali ci sarà la Sampdoria di mister Andrea Pirlo. Una sfida quindi dal sapore di Serie A con due grandi piazze che si fronteggiano per continuare a sperare nella promozione. Le due squadre si sono già affrontate quest'anno al Barbera quando il match terminò col punteggio di 2-2. Un risultato che sorriderebbe ai siciliani che hanno dalla loro il doppio punteggio, ma soltanto dopo i tempi supplementari che si giocherebbero qualora si fosse in parità al 90°.

Dove vedere Palermo-Sampdoria playoff Serie B in tv e streaming

Palermo-Sampdoria si giocherà venerdi 17 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Il delicatissimo incontro sarà trasmesso su Sky Sport (canale da definire); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di Playoff tra Palermo e Sampdoria si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Palermo-Sampdoria Playoff: il pareggio in regular season