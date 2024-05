Il Parma è promosso in Serie A! A Bari finisce 1-1, può partire la festa dei ducali attesa da ben tre stagioni

Il Parma torna in Serie A. Il calcio italiano ritrova una delle nobili decadute che nella prossima stagione tornerà a calcare i campi della massima categoria come compete alla storia e al palmares del club emiliano. Grande festa dopo l'1-1 nel match del san Nicola.

Il Parma è promosso in Serie A. Dopo tre stagioni di purgatorio in cadetteria i ragazzi di Fabio Pecchia festeggiano la matematica promozione in massima serie. Al San Nicola di Bari è bastato un pareggio per 1-1 che in concomitanza della sconfitta del Venezia a Catanzaro ha sancito che i ducali non potranno più essere raggiunti dai neroarancioverdi lagunari terzi in classifica.

Una festa che animerà la notte parmigiana, con la città che attende il ritorno della squadra dalla Puglia. Grande protagonista di questa impresa è certamente Fabio Pecchia. Il mister gialloblù ha saputo lavorare con pazienza e tirare fuori il meglio da una rosa di sicuro valore ma non per forza la migliore del campionato. Per il tecnico nativo di Formia si tratta della terza promozione in carriera dalla Serie B alla Serie A dopo quelle ottenute col Verona nel 2017 e con la Cremonese nel 2022. Per lui anche il successo nella Coppa Italia di Serie C con la Juventus Next Generation nel 2020.

Parma promosso in Serie A: il tabellino della sfida di Bari

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c) (dal 80' Matino), Vicari, Ricci, Maita, Luliç (dal 73' Acampora), Kallon (dal 73' Achik), Aramu (dal 66' Morachioli), Sibilli, Nasti A disp.: Pellegrini, Brenno, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Dorval.

All. F. Giampaolo

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Osorio, Estevez (dal 71' Ansaldi), Bernabè (dal 61' Sohm), Bonny (dal 71' Charpentier), Delprato (c), Partipilo (dal 61' Cyprien), Coulibaly (dal 46' Di Chiara), Hernani, Mihaila, Circati A disp.: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Hainaut, Zagaritis, Man.

All. F. Pecchia

Marcatori: Bonny (P), Di Cesare (B)

Ammoniti: Coulibaly, Estevez (P)

Arbitro: Rapuano

VIDEO. L'esultanza della panchina gialloblù al triplice fischio

A Catanzaro Iemmello prima fallisce e poi realizza il calcio di rigore che vale la vittoria del Catanzaro sul Venezia per 3-2. Con questo risultato al Parma basta il pareggio a Bari. Ecco l'esultanza della panchina gialloblù al triplice fischio dell'arbitro Rapuano.