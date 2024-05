Reggiana-Parma, streaming e diretta tv: Sky, Now o Dazn? Dove vedere Serie B

Reggiana-Parma si gioca venerdì 10 maggio alle 20.30 per la 38a giornata del campionato di Serie B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Granata e crociati festeggiano i rispettivi traguardi già centrati affrontandosi in uno dei derby più sentiti d'Italia

Reggoana-Parma, dove vederla? Venerdì 10 maggio, alle ore 20.30, si disputerà la partita Parma-Reggiana, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie B 2023-'24. Le formazioni allenate da Fabio Pecchia e Alessandro Nesta si affronteranno allo stadio Città del Tricolore per un derby molto sentito, che non metterà tuttavia in palio punti decisivi per la classifica delle due squadre.

Dove vedere Reggiana-Parma in tv e streaming

Il match Reggiana-Parma sarà visibile in diretta su Sky e su DAZN. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 20.00 su Sky Calcio, canale 201 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW. Per vedere il match su DAZN invece bisognerà collegarsi al sito della OTT da PC oppure scaricare l’app disponibile per smartphone, tablet e smart TV dallo store del proprio dispositivo.

Reggiana-Parma, come c'arrivano le due squadre

Reggiana e Parma si sono ritrovate quest’anno in Serie B dopo 34 anni, ma nella prossima stagione torneranno ad essere divise da una categoria. I crociati hanno fatto trionfalmente ritorno in Serie A, ma anche i granata hanno motivo per chiudere la stagione con un sorriso, avendo centrato l’obiettivo della salvezza con ben due giornate d’anticipo. Un traguardo non scontato per tutto l’ambiente, se si pensa che in estate la società aveva deciso di stravolgere profondamente la rosa promossa dalla Serie C, oltre che di cambiare staff tecnico.

Il tutto senza dimenticare che la Reggiana non disputava due tornei consecutivi di Serie B da 25 anni. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché la sfida più sentita dell’anno per le due tifoserie venga disputata a mente sgombra da entrambe le squadre, sperando magari tra un anno di ritrovarsi in Serie A, come accaduto per sei volte durante gli anni ’90.

Reggiana-Parma, le probabili formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Pettinari. All.: A. Nesta (squalificato: in panchina L. Rubinacci).

PARMA (3-5-1-1): Turk; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Cyprien; Partipilo, Bernabé, Mihaila; Charpentier. All.: F. Pecchia.

Reggiana-Parma, i precedenti

Lo scorso 11 luglio, quando a Como venne sorteggiato il calendario di Serie B, i tifosi del Parma non hanno potuto evitare di notare lo scherzo del destino, che collocò il derby in casa della Reggiana all’ultima giornata. Accadde lo stesso nel 1990, anno della prima, storica promozione in A dei crociati, ultimo incrocio tra le due squadre tra i cadetti. All’epoca il Parma di Nevio Scala festeggiò il salto nel grande calcio proprio grazie al 2-0 del Tardini, bissando il successo ottenuto con lo stesso risultato il 30 dicembre ’89 in occasione dell'unica vittoria ospite in 12 trasferte reggiane in Serie B, con quattro sconfitte e sette pareggi.

Il Parma ha vinto solo cinque volte a Reggio Emilia in 39 precedenti di campionato, a fronte di ben 17 sconfitte. Tre di questi successi si sono però registrati nelle ultime sei sfide in casa dei granata compreso il 2-0 dell’ultimo precedente, giocato il 19 dicembre 2016 nell’allora Lega Pro. La vittoria della Reggiana manca in assoluto dal 6 marzo 1994 in Serie A (2-0) e in B dal giugno ‘75, mentre all’ultimo incrocio in massima serie risale l’ultimo pareggio, lo 0-0 del 16 febbraio ’97.

L'arbitro di Reggiana-Parma sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Thomas Miniutti di Maniago. Il quarto ufficiale sarà Giuseppe Rispoli di Locri. Al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.