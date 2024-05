Spezia-Palermo, diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie B

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie B tra Spezia e Palermo con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della serie cadetta del calcio italiano.

Ecco dove vedere Spezia-Palermo in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si disputerà oggi mercoledi 1° maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Antonio Picco di La Spezia. La gara è valevole per la giornata numero 36 del campionato nazionale di Serie B.

Per lo Spezia queste ultime tre gare stagionale di cui due tra le mura amiche rappresentano la possibilità di salvare in extremis una stagione terribile dal punto di vista dei risultati sportivi. I liguri appena retrocessi in cadetteria avevano iniziato l'annata nella speranza di poter lottare per tornare in Serie A ed invece si ritrovano a fare i conti con la possibilità concreta di dover subire la seconda retrocessione consecutiva. Il Palermo invece è autore di una stagione altalenante che comunque sta conducendo i rosanero ai playoff promozione. Per i siciliani è ancora viva la speranza di centrare il 4° posto che permetterebbe di saltare un turno degli spareggi entrando in scena dalle semifinali.

Dove vedere Spezia-Palermo in tv e streaming

Spezia-Palermo si disputerà oggi mercoledi 1° maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Antonio Picco di La Spezia. Il delicatissimo incontro sarà trasmesso su Sky Sport (canale 253 del decoder); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di campionato tra Cosenza-Bari si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Dove vedere Spezia-Palermo: all'andata spettacolare pareggio