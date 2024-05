Spezia-Palermo probabili formazioni: le scelte dei due tecnici D'Angelo e Mignani

Andiamo a scoprire le probabili formazioni del match Spezia-Palermo scelte per l'occasione dai due allenatori Luca D'Angelo e Michele Mignani. La gara si giocherà mercoledi 1° maggio 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Si tratta della giornata numero 36 del campionato nazionale di Serie B.

E' uno Spezia all'ultima spiaggia quello che affronta tra le mura amiche il Palermo che cerca gli ultimi punti per sugellare i playoff. I ragazzi di D'Angelo hanno bisogno dei tre punti in questa drammatica sfida per evitare lo spettro sempre più incombente della seconda retrocessione consecutiva. Il nuovo Palermo targato Mignani invece insegue ancora la possibilità di agganciare il 4° posto che permetterebbe ai rosanero di agganciare la semifinale dei playoff saltando di fatto l'impegno del primo turno di spareggio.

Spezia-Palermo probabili formazioni: D'Angelo chiede tutto ai suoi

SPEZIA (3-5-2): Zoet, Gelashvili, Hristov, Nikolaou; Mateju, Nagy, Esposito, Cassata, Bandinelli; Verde, Falcinelli (Esposito).

squalificati: nessuno

Allenatore: Luca D'Angelo

PALERMO (4-3-3): Pagliacelli, Diakitè, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Coulibaly, Segre, Henderson; Di Mariano (Di Francesco), Mancuso, Brunori.

squalificati: nessuno

Allenatore: Michele Mignani

Spezia-Palermo probabili formazioni: all'andata spettacolare 2-2