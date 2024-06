Venezia-Cremonese, probabili formazioni: le scelte di Vanoli e Stroppa per i Playoff di Serie B

Venezia e Cremonese si sfideranno in una gara valida per la finale di ritorno dei Playoff del campionato di Serie B 2023/24. Il calcio d'inizio tra la squadra di Paolo Vanoli e quella di Giovanni Stroppa è previsto per le 20:30 di domenica 2 giugno. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Nel turno precedente, gli uomini di Paolo Vanoli hanno costretto il Palermo ad abbandonare il torneo anzitempo dopo il confronto in semifinale. La sfida si era già messa in discesa per i veneti dopo la gara di andata, dove un gol di Pierini allo stadio Renzo Barbera aveva fatto in modo che i suoi compagni godessero di un notevole vantaggio per la partita di ritorno, anch'essa conclusa con un successo per Busio e compagni, stavolta firmato dalle marcature di Tessman e Candela, ai quali era succeduto sul finale un autogol di Svoboda.

Per quanto riguarda la squadra di Giovanni Stroppa, arriva a questo turno finale dopo aver eliminato il Catanzaro nel doppio confronto del turno precedente. All'andata, giocata allo stadio Ceravolo, l'incontro era terminato sul 2-2, con i giallorossi che erano stati in grado di recuperare il doppio svantaggio firmato da Tsadjout e Ciofani grazie alle reti di Biasci e Brignola; al ritorno, invece, sono stati i grigiorossi ad imporsi con un netto 4-1: il gol della bandiera di Antonini non ha cambiato le sorti di una gara indirizzata dalle reti di Vazquez, Buonaiuto, Coda e Sernicola.

La gara di andata fra queste due squadre è terminata con un pareggio a reti bianche: sarà dunque la partita di domenica sera a decidere chi verrà promosso in Serie A, con il Venezia che avrà 2 risultati su 3 a disposizione in virtù del miglior piazzamento registrato durante la stagione regolare.

Venezia-Cremonese, probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Idzes, Svoboda; Candela, Tessmann, Lella, Busio, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Coda. All. Stroppa.